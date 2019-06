Fännid avastasid Taylor Swifti promosärkidelt kirjavea

Swift lasi koos uue lauluga välja hulga fännitooteid, nende hulgas on dressipluusid, t-särgid ja topid. Kõikidel toodetel on aga üllatav defekt kirjavea näol, vahendas Teen Vogue.

Riiete sees olevatel siltidel on kirjas "your'e the only one of you" ehk sa oled iseenda ainus versioon. Teksti esimeses osas on ülakoma aga ühe koha võrra liiga kaugel. Eksimus on seda kõnekam, et Swift laulab oma singlis "ME!" "spelling is fun" ehk õigekiri on lahe.

"ME!" fänniriiete esimene partii on nüüd müügilt kadunud. Mõned usuvad, et eksimus oli Swifti teadlik valik, sest lauljatar on kuulus üllatuste poolest, mida ta oma muusikavideotesse sisse põimib. Fännid usuvad, et kõik kirjaveaga toodete omanikud on oodatud näiteks salakohtumisele lauljatariga.

Taylor Swift pole veaga fännitoodete osas veel kommentaare andnud.