Neljapäeval Tallinnas esinevat Alice in Chainsi soojendab Nevesis

Ansambel tuli kokku 1987. aastal Seattle'is. Nirvana, Pearl Jami ja Soundgardeni kõrval peetakse just Alice in Chainsi osaks "suurest nelikust", mis 1990ndatel kaasaegsele rokkmuusikale uue kõla ja hingamise andis. Pika karjääri jooksul on Alice In Chains kogunud mitmeid Grammy nominatsioone, müünud rohkem kui 20 miljonit albumit ja koondanud enda ümber lojaalse fännibaasi.

Alice In Chains oli teiste 1990ndate bändide kõrval oma kõla poolest nagu anomaalia, kuid paljude inimeste jaoks siiski üks tõeline grungebänd. Bändi esimene album "Facelift" ilmus 1990. aasta suvel. Esimese viie tegutsemisaasta jooksul andis Alice In Chains välja kolm täispikka stuudioalbumit ning kaks akustilist lühialbumit. "Kunstilisest küljest vaadates, on nii vara karjääri alguses oma tegutsemisvõimaluste avardamine väga oluline," arvab bändi asutajaliikmest kitarrist Jerry Cantrell.

Peale vahepealset dekaadipikkust pausi, otsustas Alice In Chains 2006. aastal taas kokku tulla. Bändi ühe ninamehe Layne Staley surma tõttu liitus bändiga uus solist William DuVall. Rokkarid tegid tugeva tagasituleku stuudioalbumiga "Black Gives Way to Blue", mis oli veel võimsam ja tumedam kui nende varasemalt välja antud looming.

2018. aastal nägi ilmavalgust bändi uus kauamängiv nimega "Rainier Fog". Tegemist on teosega, mis on bändi üle 20 aasta esimene Seattle'is salvestatud album.

Fännide rõõmuks võtab Alice In Chains värske albumi raames ette ka Euroopa turnee ning rokib ka juba 13. juunil Tallinnas Saku Suurhalli blackboxis. "Oleme väga elevil, et näha, kuidas meie muusika vastu võetakse – kas inimestele meeldib või mitte – meid see väga ei huvitagi, sest tegime suurepärase albumi," on Jerry Cantrell uhkusega öelnud.