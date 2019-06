Galerii: Anett ja Liisi Koikson esitlesid ühise kontserdiga lühialbumeid

Artiste seob üheaegne Londonis elamine, kus nad ka tutvusid, ja oma muusikas just jazzist ja soulist inspiratsiooni kogumine.

Anett Kulbin andis mai keskel välja enda debüütalbumi "All Over Again", milles on noor laulja-laulukirjutaja süübinud kaaseagsesse soulmuusikasse, aga ka poppi. Anett kirjutab muusikat alati just hetkeolukorda peegeldades, kandes emotsioonid ja mõtted ausalt meloodiasse ja sõnadesse.

Liisi Koikson avaldas 15. mail lühialbumi "Bittersweet", mis on stiililiselt jätk tema 2017. aasta albumile "Coffee For One". Muusika on inspireeritud suuresti soulmuusikast, mis on saanud toe kaasaegsest produktsioonist.