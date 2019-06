Iff 70: ETV toob ekraanile Imbi ja Ivo Linna armastuse loo

"Imbil on visiooni. Ja mul on vaja, et keegi mind juhib. See on nii hea tunne," kiitis Ivo Imbit, kellega äsja tähistati 20. pulma-aastapäeva.

Üheskoos räägivad nad, kuidas on avastanud uued hobid, näiteks maalimise, puulusikate ja vitraažide tegemise. Lisaks pajatavad armastusest reisimise vastu ja sellest, kuidas lapsed ja lapselapsed neil Laasul puhkavad.

Ivo võtab kokku oma pika karjääri, mille kohta Imbi nentis muiates: "Ta lubas, et võtab uuest aastast lihtsamalt. Aga seda ütleb ta igal aastal."

"Ivo Linna. Sajandi saarlane" on eetris kolmapäeval, 12. juunil kell 22.35 ETVs.