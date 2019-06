Tuleval aastal ilmuvas videomängus "Cyberpunk 2077" lööb kaasa Keanu Reeves

Videomängu "Cyberpunk 2077" toodab mängustuudio CD Projekt Red, mis on tuntud kui rollimängude sarja "Witcher" arendaja. Mäng jõuab arvutile, PS4'le ja Xbox One'ile 2020. aasta 16. aprillil.

Keanu Reeves kinnitas esitlusel, et teda tõmbavad alati huvitavad lood ning seetõttu nõustus ta ka "Cyberpunk 2077" juures kaasa lööma. "Võimalus kõndida ringi tulevikus saab olema hingemattev," rõhutas ta.

Kinolinal sai Keanu Reevesi näha viimati mais ilmunud action-filmis "John Wick 3", samuti astus ta üles uues Netflixi komöödias "Always Be My Maybe". Reeves annab oma häälega ka peagi ilmuva "Lelulugu 4" tegelasele Duke Caboom.