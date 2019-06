Trad.Attack! annab välja stipendiumi Eesti Etno laagrisse

Stipendium antakse ühele andekale muusikule vanuses 16-30, kes saab osaleda 12-päevases laagris ning sellele järgneval Viljandi pärimusmuusika festivalil.

EESTI ETNO laager, kus õpitakse pärimusmuusikast nii Eestist kui mujalt, on toimunud juba 22 aastat. Ka Trad.Attack!-i torupillimängija Sandra Vabarna on sealt oma esimesed lavakogemused saanud ning kõik kolm bändiliiget on laagris õpetajad olnud. "Kindlasti on Eesti Etnol olnud väga oluline roll minu muusikuteel. Seal sain esimesed kogemused ansamblimängus ja laval esinemisel ning lisaks väga palju sõpru ja mõttekaaslasi," ütles Sandra Vabarna.

Trad.Attack! kutsub üles kõiki noori muusikuid kandideerima stipendiumile. Selleks tuleb saata video, kus on näha noore pillimänguoskus, hiljemalt 15. juuniks emailile info@tradattack.ee.