Galeriid: Rakveres toimus esimene Eesti saunafestival

Festivalil said huvilised muu hulgas tunda Rakvere linnapea Marko Tormi piparmündiviha mõju. Saunarituaalide tutvustamine prominentide käe läbi oli üks osa saunapeost, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saun mõjus nii hästi, et pani Jaapanist pärit Momoka Umabe rääkima veidi eesti keeltki.

"Saunafestival. Ma armastan eesti sauna. Tegelikult on meie traditsiooniks vannid. Saunad on Jaapani jaoks uudsed asjad. Arutasime sõbrannaga, et võiksime Jaapanis teha Eesti sauna teemapargi," rääkis Momoka Umabe.

"Head ideed tulevad ikka saunast. Ikka saunalavalt tuli see idee, et teha siin, Rakveres keskväljakul Eesti saunafestival. Samal ajal on Rakveres linnapäevad ja siin on palju rahvast. Eile ma hindasin, et siin võis olla 500 inimest korraga saunatamas. Kõik mahtusid ära ja emotsioonid on väga kuumad," rääkis üks saunafestivali eestvedajaid Meelis Parijõgi.

"Ma olen paljudes kohtades käinud - Austrias suusatamas, aga siin on selline koht, mis lööb kõik asjad kõigest kõige üle - Rakvere saunafestival," ütles saunaline Aivar Ausin.