Tänavakunstifestival TaDaa! jõudis Riiast Tallinna

TaDaa! on Baltimaade suurim tuuritav tänavaartistide festival, mis toob kokku nii professionaalid kui ka alles äsja tekkinud rühmitused nagu Narwa Teater, mis on üheskoos tegutsenud alles kaks kuud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Narvas on palju töötuid ja tööd on raske leida. Kui oled juba teatud vanuses loominguline inimene, siis on raske midagi sobivat leida, kuid siin festivalil on

igas vanuses inimesi ja igasuguseid etendusi, nii et igaüks võib proovida," rääkis Nadežda.

Eelmisel neljal aastal toimus festival Telliskivi loomelinnakus. Sel aastal kutsuti partneriks Lasnamäe kogukonnaühendus Lasna!dee.

"Korraldaja võttis meiega ühendust ja proovime teha natukene teistmoodi. Telliskivis oli partner Tänavatoidufestival, siin on iseseisvam, proovime, kuidas see mõjub teistmoodi," rääkis Lasna!dee eestvedaja Maria Derlõš.

"Tore on näha, et Lasnamäel ka selline asi toimub. See on supersuur asi, mis viimase kümne aastaga on juhtunud. Kui tänaval jalutad, siis inimesed on rõõmsad ja teevad asju puhtast südamest," ütles Marten.

"Väga meeldib, lapsest saadik armastan tsirkust. Kahju, et meie tänavatel seda nii vähe on, kuid siin on väga tore, juba teist päeva tulime siia," rääkis Jelena.

Kõik TaDaa! etendused on tasuta.

Teisipäeval jõuavad artistid Narva, kust liigutakse edasi Põlvasse. TaDaa! lõpeb 16. juunil Tartus.