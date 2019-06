R2 õhtuse vööndi ankeet | Andres Melts saatest "Röntgen": paljud ei tea, et selline muusika olemaski on

Menu tutvustab Raadio 2 õhtuse vööndi saateid ja saatejuhte. Iga saatejuht vastab ankeedile, kus on nii nende saadet puudutavaid küsimusi kui muusikateemat laiemalt. Ankeedis on sel korral uurimise all "Röntgeni" saatejuht Andres Melts.

Mis saatega on tegemist?

On vähe stiile, mida ei anna kuidagi saateformaadiga siduda – selles mõttes on "Röntgen" väga mitmekesine ning vägagi minu enda nägu. Saates kõlab nii muskliga tantsumuusikat, industrial'it, tumeda otsa ambient'i ja trip-hop'i, sügavamat folki ja etnot ning samas ka eksperimentaalset müra ja post-punk'i.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

Raske öelda. Kui ilmub mõni kullast üllitis, siis ikka lasen sealt alati rohkem kui ühe loo. Usun, et läbi aastate on suhteliselt palju kõlanud näiteks The Horrorist, Adriano Canzian, Oudeis, Hocico ja Bestial Mouths..

Kuidas leiad uut muusikat?

Uksed ja aknad on 24/7 lahti ning jääb üle ainult hea filter olla. Tänapäeval on ju pigem kõike palju, mitte puudu. Kui oled end jälgima pannud lemmikartiste ja -plaadifirmasid, siis põhimõtteliselt polegi muud kui kuula ja vali.

Kohutavalt palju on igasugust kräppi, millest lisaks vanadele lemmikutele uusi väärt artiste leida. Vahel on raske ära öelda neile, kes ise tahavad saatesse saada, aga muusika absoluutselt ei sobi.

Kes on sinu iidolid?

Muusikaliselt pinnalt Dead Can Dance, Clock DVA, Fad Gadget, The Cramps, Celtic Frost / Triptykon, Ordo Rosarius Equilibrio, Laibach, G.G.F.H., Lee Hazlewood, Autopsy, Darkthrone, Death, Slowdive, Cranes, The Future Sound Of London, Amon Tobin, Biosphere jne. Väljaspoolt muusikat David Lynch, Carl-Gustav Jung, Ingmar Bergman.

Huvitav, et ma tahtsin siia ritta Arvo Pärdi ka lisada, justkui ta poleks muusik, samas ta inspireerib mind tõesti vist inimesena rohkem kui läbi oma muusika.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Kui kuulan, siis Raadio 2'te, aga olen aus ehk tegelikult väga ei kuula. Isegi oma loomingu jaoks ja lemmikute kuulamiseks aega napib ehk niisama vaheldust ei otsi. Ma isegi väga ei taha, et keegi mulle plaate kuulata annab või väga midagi soovitab.

On erandeid, aga mulle jubedalt meeldib kuidagi mingis omas voolus liikuda ja oma tempoga asju kuulata ja leida. Kunagi kuulasin Radiomafiat ja olin (tegelikult olen siiani) suur Klaus Flemingu austaja. Ambient'i saade "Avaruusromua" oli mu teine lemmik peale Klausi "Metalliliittot".

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

Kõik formaadid. Hetkel eelistan vinüül ja digitaalse kombot. CD pole aga kunagi kuhugi minu jaoks kadunud ja ostan siiani paralleelselt muusikat ka selles formaadis. Tõsi, nii VHS kui tavaline kassett on minu jaoks tohutult tüütud ja ma üldse ei viitsiks nendega jännata. Paraku on mingid plaadifirmad aga aru saanud, et kassetti on odav ilmutada ja kui muud formaati polegi, olen vahel sunnitud ka neid lindinässe ostma.

Peaaegu üldse ei kasuta ma aga igasuguseid striimimisteenuseid. Vahel tutvun mõne albumiga Youtube'is või Bandcampis, aga näiteks Deezerit või Spotify'd ma kasutan ainult kõige viimase võimalusena, kui tõesti mujalt eelkuulata ei saa.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

Äkki ütlen 5 plaati? Võimatu on ühte öelda.

G.G.F.H. "Disease"

Dead Can Dance "Within The Realm Of Dying Sun"

The Future Sound Of London "Dead Cities"

Celtic Frost "To Mega Therion"

Clock DVA "Buries Dreams"

Autopsy "Mental Funeral"

Damn, kuus tuli.

Viimane plaat, mille ostsid?

Mitu asja on ostetud, mida ma pole veel kätte saanud – uus Clock DVA box, varsti ilmuv The Devil & The Universe, igivana noorusest südamelähedane trance'i kogumik "Behind The Eye Vol.2", Vilkduja viimane LP ja nii edasi. Aga uuematest plaatidest on käes juba Lingua Ignota ja The Rite 12", vana Frank Tovey "Snakes & Ladders", Fun Frequency "Chronicles Of Decay" ja miljon faili ka. Ahjaa, need ei loe, sest küsitud oli plaat.

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

G.G.F.H. "Dead Men Don't Rape (Revenge Mix)"

Brendan Perry "Wintersun"

Cranes "Lilies"

Celtic Frost "Circle Of The Tyrants"

Lee Hazlewood & Nancy Sinatra "Some Velvet Morning"

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Ei vihkagi vist midagi. Väga palju on asju, mis on mu silmis ülehinnatud ja ma ei salli ka igasuguseid plagiaate, kuid ühe konkreetse loo peale näpuga näidata ei oska. Ma ei vihka ka konkreetselt ühtegi bändi ega inimest isikuliselt.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Sellist saadet teist lihtsalt pole – paljud ei tea, et selline muusika olemaski on. Olen oma elus küllaga kohanud inimesi, kes on mulle tänulikud ühe või teise artisti tutvustamise eest ehk see pole pelgalt mu enda egoistlik arvamus.

Isegi kui ma ajan vahel lolli juttu, siis muusika räägib enda eest.