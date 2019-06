Galerii: Eesti Pank esitles Viljandile pühendatud hõbemünti

Hansalinn Viljandile pühendatud mündi kujundas Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna tudeng Elisabeth Juusu. Mündil kujutatud sümbolis on ühendatud vilja, kala, küünla ja koge kujutis.

Mündi nimiväärtus on 8 eurot ja selle hind 40 eurot. Hõbemünt on prooviga 925 ja kaalub 28,28 grammi ning selle läbimõõt on 38,61 mm.

Hansalinn Viljandi meenemünt kuulub Eesti hansalinnadele pühendatud müntide sarja. 2017. aasta veebruaris andis Eesti Pank välja hansalinn Tallinnale pühendatud hõbe- ja kuldmündi.