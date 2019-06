Eestis esineb esmakordselt Briti produtsent Shadow Child

Oma esimesed lood avaldas Simon Neale pseudonüümi Dave Spoon alt 2004. aastal. Singel "21st Century" ilmus Toolroom Records alt ning sellele järgnes "Sunrise EP" Big Love Music alt. 2007. aastal avaldas ta loo "Bad Girl (At Night)" koos vokalist Lisa Maffiaga, millest sai ka tema esimene edetabelihitt. 2008. aastal murdis ta edetabelitesse looga "Baditude", kus lõid kaasa Sam Obernik ja Paul Harris.

Tänaseks on Neale loonud enda plaadifirma Food Music ning tal on Rinse FM'is iganädalane saade. Ka pseudonüümi Shadow Child alt on tal mitmeid edukaid singleid, nende hulgas näiteks "Climbin" ja "23", millest viimane kuulus ka videomängu "GTA V" Flying Lotuse koostatud raadiojaama "FlyLo FM".

Lisaks Shadow Childile astuvad peol plaadimängijate taha Raadio 2 õhtuse vööndi saatest "Tallinn Express" tuntud Eisi ning Lekkeri DJ Kask.