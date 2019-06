Tartu moefestivalil ilmneb noorte moeloojate huvi pärimuse vastu

Pärimusest inspireeritud rõivaid näeb palju peagi saabuval laulu- ja tantsupeol. Sõnaga "pärimusmood" võib aga üha julgemalt iseloomustada ka Eesti noorte moekunstnike loomingut. Ning pärimus ei tähenda siinkohal sugugi mitte ainult rahvariideseeliku triipe ja nahast pastlaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"On hakatud järjest sügavamalt vaatama pärimusse kui laiemasse mõistesse. Hästi palju on sisse tulnud loodushoiu teemat ja loodusega seotud kollektsioone," ütles moeetenduse "Omamood 2019" kunstiline juht Triin Amur.

Tartus toimunud moefestival näitas, et pärimus on noortele igal aastal üha suuremaks inspiratsiooniks ning seda väga erineval moel.



Moelooja Piret Puppart tõi esile kollektsiooni "Oiu", mis tuleb selle autori Hannes Rüütli lapsepõlvemälestustest.

"Tema vanaisa elab siiamaani seal, see ongi nagu soosaar, mis on kevadeti ümbritsetud suurveega, ja ta on oma saare kuningas. Kus on võetud kaasa igasuguseid mõtteid, kuni selleni välja, et tema vanaema seinavaiba mustrid on jõudnud mantlitesse," rääkis Puppart.

Estonian Fashion Festival on oma sihiks võtnud kujuneda Ida- ja Põhja-Euroopa suurimaks moetalentide leidmise platvormiks. Ka rahvusvahelisele publikule on pärimuse kasutamine moekunstis seni head muljet avaldanud.

"Seda ütlevad ka välismaised külastajad, et kui huvitavalt teil lahendatakse oma juurte teemat. Nende jaoks on see alati hästi põnev ja ma usun, et me oleme jõudnud ka nooremale generatsioonile kohale sellega, et just see on see unikaalsus, millega nad suudavad maailma mastaabis silma paista," tõdes Puppart.

Moefestival toimub tänavu teist korda.