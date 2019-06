Galerii: Pardirallil läks rajale 15 000 vanniparti, esikohale jõudis Urmas Paedi part

Vaatamata sellele, et Pardiralli on heategevusüritus ning eesmärk on koguda vähihaigete laste toetuseks raha, siis on koha peal ka võistlusmoment. Seekordse Pardiralli esikoha pälvis part, mille omanik oli Urmat Paet – võitjat premeeriti reisiga Rootsi.

Märt Avandi kinnitas "Vikerhommikule" antud intervjuus, et tänavu püstitas Pardiralli rekordi, kui rajale läks ligi 15 000 parti. "Koha peal läksid müügile veel viimased 200 parti," sõnas ta ja tõi välja, et kõige kallim annetus, mille eraisik ühe pardi eest teinud on, küündis 2500 euroni. "Palju on ka ettevõtteid, kelle toetused on samuti suuremad."

"Pardiralli loogika näeb välja niimoodi, et meil on 15 000 vanniparti, millest igaühel on number peal," ütles Avandi ja selgitas, et kui inimene tegi Pardiralli kodulehel enam kui 10 eurose annetuse, siis vastu sai ta vardi pardi numbri. "Sa jätad selle numbri meelde, sa ei saa seda parti enda kätte, vaid sulle antakse pardi numbri ning saad talle koha peal pöialt hoida."