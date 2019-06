Tallinn saatis liinile Eri Klasi nimelise trammi

Klas oli üks tuntumaid Eesti muusikuid maailmas. Ta juhatas enam kui sadat sümfooniaorkestrit neljakümnest riigist.

Tallinna Linnatranspordi AS-ile on nimeliste trammide liinile saatmine pikem traditsioon. Alates läinud aasta septembrist on igal kuul saadetud liinile muusikatramme, mis on saanud nime Neeme Järvi, Anne Veski, ansambel Smilersi, Heino Tartese, Alo Mattiiseni, Georg Otsa, Raimond Valgre, Jaak Joala ning Peeter Sauli järgi. Lisaks muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi. 20 kaasaegset CAF trammi kannavad populaarseid naisenimesid.

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas anda muusikute nimed kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016.–2018. aastal 10,8 miljonit eurot.

Trammi teabeaknalt võib lugeda järgmist.

Pilt Eri Klasi nimelisel trammil.

Inimene saab suureks läbi oma tegude ja olemuse. Aruharva kasvab mõne inimese tähendus igavikuliseks, muutudes rahvuslikuks aardeks ja sümboliks. Selline sümbol, vaieldamatu autoriteet ja ühiskonna tasakaalustaja oli kõigi poolt armastatud Eri Klas. Ta oli osa meie rahva ja maa ajaloost, samas alati kaasaegne, päikeseline – meie oma Eri, rahvapresident ja Eesti kultuuri suursaadik maailmas!

Eri Klas juhatas sümfooniaorkestreid Islandist Austraaliani, Jaapanist USA-ni, sh Berliini ja Müncheni filharmoonikuid, Pariisi Opéra, Londoni BBC, Haagi Residentie-Orkest'i orkestreid Euroopas, Clevelandi, Chicago, Bostoni, Los Angelese, Detroidi, San Francisco orkestreid ja Washington National Symphony Orchestrat USA-s, Tokyo sümfoonikuid ning Sydney, Adelaide'i Brisbane'i ja Melbourne'i sümfooniaorkestreid Austraalias.

Eri Klas oli Rahvusooper Estonia dirigent alates 1965. aastast, peadirigent 1975–1994, aastast 1994 audirigent ja 2004-2016 rahvusooperi nõukogu esimees. Estonias juhatas ta üle viiekümne ooperi.

1985–1990 oli Eri Klas Stockholmi Kuningliku Ooperi peadirigent, aastast 1990 Soome Rahvusooperi külalisdirigent, 1991–1996 Ǻrhusi Sümfooniaorkestri peadirigent, aastast 1996 Hollandi Raadio Sümfooniaorkestri peadirigent ja alates 2003 sama orkestri peakülalisdirigent. Alates 1998 oli ta Tampere Filharmoonia ja 2002-2016 Tallinna Filharmoonia kunstiline juht.

Eri Klas on teinud koostööd nimekate solistide Gidon Kremeri, Tatjana Grindenko, Natalja Gutmani ja paljude teistega. Ta on salvestanud hulgaliselt heliplaate. Hindamatu on Eri Klasi panus Eesti laulupeotraditsiooni hoidmisel.

Eri Klas on öelnud: "Usun oma rahvasse, usun sünnimaa tulevikku, ja seda lootust ei saa minult keegi võtta. Armastan oma abikaasat, lapsi ja lapselapsi, sõpru ning häid kolleege – armastan elu."

See armastus on jäänud meiega ka peale meistri lahkumist.