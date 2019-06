Frankie Animal avaldas mängleva suveloo "Playful"

"Uue loo "Playful" sünd oli tegelikult üsna pikk protsess - Janil oli bassikäik vist juba kaks aastat kuskil salves ja siis ühes suvises bändilaagris korjasime selle taas üles," täpsustas solist Marie Vaigla. "Me pole kunagi tahtnud oma asjadega liigselt kiirustada, mistõttu jäigi eelmise ja uue singli vahele pikem paus. Tahtsime tunda, et uued lood kõlaksid meie enda jaoks värskelt ning kirjutasime väga palju uut muusikat," lisas bassist Jan Soovik.

"Loo keskne sõnum "what do you want me to be" on meie jaoks suhestutav mitmel tasandil. Bändina, partneritena suhetes, indiviididena. See on lugu ebakindlusest ja sellest rahutusest, mida ebakindlus sinus tekitab. Samas andis näiteks Facebook "Playfuli" automaatseks tõlkeks "vallatu" - eks seal ole natuke ka seda," kommenteeris kitarrist Jonas Kaarnamets. "See on justkui väike meeldetuletus iseendale - avada ja näidata kõiki versioone iseendast," lisas Marie.

Frankie Animal on noortebändist välja kasvanud muusikaline kooslus, kes on aastatega järjest enam enda kõlakeelt ning isikupära leidnud. Tänaseks on nad jõudnud äratuntava mahlase indie-soul soundini, mille tunneb ära iga suurem muusikasõber. Tuntust kogusid nad Eesti Laulul, kus 2018. aastal osalesid looga "(Can't keep calling) Misty". Lisaks on nad esinenud mitmetel suurtel festivalidel nagu Tallinn Music Week, Positivus, Waves Vienna ja Eurosonic Noorderslag. Neid on iseloomustatud kui rokksugemetega pop-bändi, kelle loomest ei puudu sügavus ega tundelisus.

Kuula, mida rääkis bänd uuest singlist Raadio 2 eetris: