Ariel Klas Erist: täna on neljas aasta ilma temata, aga ta on meiega

Armastatud maestro, silmapaistev muusik Eri Klas oleks tänavu saanud 80-aastaseks. Abikaasa Ariel tunnistas, et see nädal on talle küll väga eriline, kuid toodab ka kurbust, pingeid ja sügavat leina.

"See ei ole kerge, sest ma igatsen teda väga-väga. Aga tänu sellele, et kõik see, mis sel nädalal toimub, on ka meeldiv, see toidab mind sellega, et toob teda lähemale," ütles Ariel Klas ETV saates "Terevisioon". "Ma pean olema õnnelik, sest ta täitis mu elu rikkuse ja õnnega," jätkas naine.

Ariel Klasi sõnul on täna eriline Eri Klasi päev. Naise sõnul oli Eril väga palju sõpru, mees nimetas nendeks ka inimesi, kes teda ekraanide taga jälgisid. "Nagu ta ise ütles, ma räägin teile, kellega ma praegu jutustan, aga ekraanide taga on kõik tuhanded minu sõbrad," selgitas Ariel.

Erit iseloomustas Arieli sõnul lause, mida ta ise tihti kasutas: "On suur rikkus ja kingitus olla vajalik". "Ta oli niivõrd huvitav inimene, niivõrd värviküllane, et temaga üks minut, tund aega, nädalad, see ei olnud kunagi samalaadne, sama värvi. See oli põnev teekond ja selline ta oli. Isegi kui ta oli kuri, masendunud või kurb, siis ta oli ka huvitav. Ta täitis elu rikkusega ja sellise olekuga, et teda täitis suur armastus. Ta andis edasi seda inimestele ja kõik armusid temasse," ütles Ariel Klas.

Eri Klasi sünniaastapäeva tähistavad sel nädalal Rahvusooper Estonia, Tallinna filharmoonia ja Eesti kontsert. "Mul on väga hea meel, et kõik mäletavad teda ja tähistavad teda. Täna on neljas aasta ilma temata, aga ta on meiega," ütles Ariel.

Ariel lisas, et Eri Klas ei olnud ainult muusikainimene. "Ta oli päikesemees, kes tahtis kõike teha täie rinnaga. Tema olek oli selline, et ta põles nagu säraküünal alati. Ja ta tahtis kõik ära teha - kultuurist ühiskonna poolele kaldudes, perele ja endale," ütles Ariel.

Elu Eriga oli naise sõnul täis kalendrit ja kellaaegu. Ariel reisis kuulsa dirigendiga 22 riigis ja kolmel kontinendil. "Meil oli üks lause, et rohkem kui kolm nädalat ei tohi lahus olla, see oli tema poolt ära määratud. Ja nüüd on juba kolm aastat, me ei ole koos, kuigi ma tunnetan, et oleme. See tihe graafik eeldas distsipliini ja ka organisatoorseid võimeid. Tõenäoliselt ma oskasin seda toetada ja tema oskas seda dirigeerida," lausus Ariel Klas.

Erile olid naise sõnul tähtsad nii perekond, sõbrad kui ka koerad. Kui Ariel mehega kohtus, oli mehel segavereline hundikoer, seejärel võeti ühisesse perekonda Hiina paleekoer Lulu ja hiljem sama tõugu Cecilia. Arieli sõnul tundis Eri alati, et Cecilia ei ole piisavalt lõbus koer, mistõttu võttis Ariel oma mehe auks nüüd shih tzu.

ETV ekraanile jõuab tähtsa päeva puhul meeleolukas saade suurmeistri elust ja tegemistest "Eri Klas. Õnnelik inimene". Saade on ETV kavas 7. juunil kell 19.15.