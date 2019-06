Lauri Pihlap meenutab uues singlis 1990ndaid

Värske pala "93" on Lauri Pihlapi esimene singel pärast paariaastast pausi.

""93" sai kirjutatud möödunud sügisel," rääkis pala sõnade ja muusika autor ning kaasprodutsent Lauri Pihlap. "Kuulasin ühel päeval muusikat, playlist kiskus aina enam üheksakümnendate poole ning järsku avastasin, et 1993 domineerib totaalselt. Tabasin end mõttelt, et see oligi ju minu jaoks märgiline aasta," selgitas muusik.

1993. aastal oli Pihlap 11-aastane, kuid võtnud salamisi pähe idee, et muusikast peab saama tema elu. "Loomulikult polnud mul aimugi, kuidas asjad tegelikult lähevad, aga siin ma olen," naeris mees.

Pihlap usub, et paljud 1990ndate lapsed leiavad tekstist nii mõndagi, millega samastuda. "Mäletad, kuidas me pärast kooli kossu loopisime, kuidas riides käisime, mida telerist vaatasime, millist muusikat kuulasime," küsis Pihlap. "Nagu ma laulus lootusrikkalt mainin - arvatavasti sa mäletad," lisas ta.

Loo on kaasprodutseerinud Semy Morgun.