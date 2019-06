Harvey Weinsteini süüdistab ahistamises ka Madonna

2017. aastal plahvatas Hollywoodis uudispomm, kui üle 80 naise teatas, et filmiprodutsent on neid seksuaalselt ahistanud. Süüdistustest sai alguse ahistamisvastane kampaania Me Too, kuigi Weinstein on kõik süüdistused tagasi lükanud, vahendas BBC.

Weinsteini viimane süüdistaja on Madonna, kes avaldas, et Weinstein ületas piire, kui nad töötasid 1991. aastal dokumentaalfilmi "Truth or Dare" kallal. "Ta oli minu suunas erakordselt seksuaalselt flirtiv, kui me koos töötasime," avaldas Madonna The New York Timesile.

Madonna jätkas, et Weinstein oli siis abielus ning Madonna ise polnud mehe tähelepanust huvitatud. "Ma olin teadlik, et ta tegi sama paljude teiste naistega meelelahutusäris. Me kõik olime suhtumisega, et Harvey saab sellist käitumist lubada, kuna tal on suur võim, ta on edukas ja tema filmidel läheb väga hästi. Kõik tahtsid temaga töötada, seega pidi selle ära kannatama," selgitas Madonna.

Film "Truth or Dare" sündis koostöös produktsioonifirmaga Weinstein Company, mis pärast ahistamisskandaali pankroti välja kuulutas. Madonna ütles, et kui süüdistused lõpuks avalikuks tulid, tundis ta, et selleks oli viimane aeg. Harvey Weinstein pole Madonna väiteid kommenteerinud.

Eelmisel kuul sõlmis Weinstein lepingu naistega, kes teda seksuaalses ärakasutamises süüdistasid, mis ulatub 44 miljoni dollarini. Samuti seisab Weinstein endiselt silmitsi kriminaalsüüdistustega, mis puudutavad seksuaalset ahistamist ja vägistamist.