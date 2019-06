Fotod: Lottemaa avab kuuenda hooaja uute tegelastega

8. juunist ootavad kõiki Lottemaale külla raamatutest, filmidest ja muusikalidest tuntuks saanud tegelased ning Leiutajateküla uued elanikud joonisfilmist "Lotte ja kadunud lohed". Kolmel korral etendub suvel Lottemaal ka noortemuusikal "On igaüks meist leiutaja".

Teemapargi tegevjuhi Margit Toodu sõnul ootavad kuuendat hooaega tegutseval Lottemaal kuni 1. septembrini avastamist laienenud seikluspark, supelrand, üle saja atraktsiooni ja temaatilised majad. Omanimelise polikliiniku avab laupäeval pidulikult doktor Ave, kes elab Leiutajatekülas juba algusaegadest.

"Talvel nägi ilmavalgust imearmas koeratüdruk Roosi. Lotte-preili on nüüd suur õde ja suurtel õdedel on väga tähtis roll väiksematele maailma tarkuste õpetamisel. Lisaks Roosile on Leiutajatekülla veel üks veider tegelane ilmunud – Batsill. Olukorras, kus tema arvab, et haigused on maailma kõige mõnusamad asjad ja neid võiks enesele hankida kohe mitu korraga, ei saa jänes doktor Ave käed rüpes istuda. Lisaks jääpurika kasvuhoonele on Avel nüüd endanimeline kliinik, kust mitte ükski patsient kurvalt minema ei jaluta," lausus Toodu.

Uusi tegelasi on Leiutajatekülas veelgi ja neil kõigil on oma roll Lottemaa uues programmis, kus räägitakse nii eesti, vene kui ka läti keeles. Etendub kümme uut Janno Põldma kirjutatud näitemängu, mis on inspireeritud joonisfilmist "Lotte ja kadunud lohed". Lottemaal suviti tegutsenud noored näitlejad tõid lavale ka muusikali "On igaüks meist leiutaja", mida saab näha sel suvel vaid kolmel korral.

Lottemaa teemapark Reiu külas on sel hooajal avatud 8. juunist 1. septembrini iga päev kell 10-18.

Lottemaa asub Pärnu lähedal Häädemeeste vallas 12 hektari suurusel maa-alal ja seal töötab suvel üle 150 inimese.

Avamispäeva programm:

12.00 Lottemaa suvehooaja pidulik avamine Uku platsil

12.15 Rongkäik laadaplatsile ja doktor Ave kliiniku avamine

12.30 Puhub pasun, mürtsub trumm

13.00 Etenduse "Roosi sünnipäev" esmaesitlus Giovanni teatris