Egert Milderi uus muusikavideo viib Pablo Escobari suvevillasse

Egert Milderi singlile "U" ilmus suvine muusikavideo, mis on filmitud Colombias.

Vastvalminud video viib vaataja endise narkoparuni Pablo Escobari peohäärberist pisikesse Palomino rannakülla, sealt värvilisse Kariibimere rannikulinna Cartagenasse ja siis tagasi kunagise mõrvapealinna Medellini krimisüdamesse Comuna 13.

"See oli üks väga rets reis ja millised kontrastid. Igatahes on suur rõõm seda muusikavideot teiega jagada ja loodan, et leiate sellest enda järgmisteks seiklusteks palju inspiratsiooni," ütleb Egert.

Singel "U" oli aprillikuus Raadio 2 kõige mängitum lugu ning see on kirjutatud koosKaspar Kalluste ja Matteo Capreoliga. Egerti sõnul on tegemist tema esimese sada protsenti armastuslooga ning samuti kätkeb laul ise endas palju mälestusi erinevatest põnevatest paikadest maailmas.

Video loole on filminud Piret Järvis-Milder.

Egert Milder on laulja-laulukirjutaja, kelle esiksingel "Live+Love+Grow" ilmus eelmisel sügisel ning jõudis Raadio 2 Aastahiti esikümnesse. Egert osales laulukirjutajana ka tänavusel Eesti Laulul, kus oli kaasautoriks nii ansambli ÖED energiast pakataval laulul "Õhuloss" kui ka finaali jõudnud Kerli Kivilaane esitatud lool "Cold Love".