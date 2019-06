Anu Välba: Eri Klasiga oli väga keeruline seitsmeminutilist intervjuud teha

"Me oleme sellega omajagu vaeva näinud. Aga Eri Klasi ekspert ei ole võimalik olla. Ma arvan, et eksperdid on need inimesed, keda me oleme saates intervjueerinud ja kes teavad Erit läbi ja lõhki. Ta ei ole hoomatav," ütles Anu Välba "Vikerhommikus".

Välba lisas, et materjali kogudes mõtlesid nad Karmel Killandiga, et Erist tuleks teha hoopis sari. "Tundi aega mahutada Eri Klas, see on kunsttükk," lausus ta.

Eri Klasi erisaade ei ole kronoloogiline ülevaade armastatud dirigendist, vaid koosneb värvikatest kildudest mehe elus. "Meil muide on saates väike lõiguke mustvalget filmi, mida ei ole mitte kunagi teleekraanil näidatud, kus me näeme Eri Klasi suurepärast näitlemisoskust. Nii et meil on täiesti rariteetsed kaadrid," paljastas Välba.

Killandi ütles, et lisaks professionaalsele muusikakarjäärile oli Klas positiivne ja uudishimulik. "Küll ta surus kellagagi vinge spordimehena kätt ja tegi loomulikult ülikuulsat kvartetti. Tema haare oli nii lai ja seetõttu suhtles ta väga paljude inimestega," ütles Killandi, et põnevaid seiku Klasi ellu jagus.

Killandi oli viimane toimetaja, kel õnnestus Erit intervjueerida ning naise sõnul oli mees alati väga toetav. "Kuna oli teada tuntud fakt noorte muusikute hulgas see, et Eri suhtus noortesse alati väga hästi, ta toetas, aitas ja suunas neid. Nii juhtus ka meiega televisioonis, alati kui ta tuli intervjuud andma, siis tema käest oli tore seda paluda ja saada, sest ta alati rääkis lugusid," lausus Killandi.

Välba lisas, et just seetõttu oli Klasiga ka omaette väljakutse intervjuusid teha. "Temaga teha seitsmeminutilist intervjuud oli väga keeruline, sest need lood ei lõppenud, ühest loost tuli juba teine ja siis natukene kolmandatki," naeris Välba.

Erisaade Eri Klasist on ETV eetris reedel kell 19.15.

