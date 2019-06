Laura Pergolizzi soojendaja Anna Kaneelina: LP on täielik fenomen

Juba 3. juulil annab hetkel uuenduskuuri läbiva Haapsalu linnuse hoovis kontserdi Ameerika lauljatar LP (Laura Pergolizzi). Enne teda astub külalisesinejana lavale veebruaris debüütalbumi välja andnud Anna Kaneelina.

Eelmisel suvel Alexela kontserdimajas täismajale esinenud LP jõuab suvel tagasi Eestisse oma detsembris ilmunud värskeima albumi "Heart To Mouth" esitlustuuriga. Külalisesinejaks kinnitas LP management veebruaris omanimelise debüütalbumi välja andnud Anna Kaneelina (Anna Pärnoja), kes astub Haapsalus üles koos oma suurepärase bändiga.



Anna Kaneelina muusika on justkui salapärane, kuulaja fantaasiat innustav teekond. Tema häält on kirjeldatud kui hüüdja häält kõrbes, milles peitub habras jõud. Annat paelub naise sisemaailm ning albumil kõlav looming toetub suuresti lauljatari isiklikele kogemustele. Anna Kaneelina on urbanistlik maag, kes ei karda jagada oma sisemaailma – võluvat oma haavatavuses ja ebamaises metsikuses.

"LP on minu jaoks täielik fenomen. Tema kujunemise lugu selliseks artistiks nagu ta täna on, on tõeliselt põnev ning inspireeriv. Muusikaliselt on tegemist geniaalse laulukirjutajaga, kuid veel enam – ta on fenomenaalne vokalist, kes laval enda häälega imelisi maailmu loob," kommenteeris Anna. "Minu jaoks on tema kontserdi soojendamine kirjeldamatult suur sündmus ja suur au ning ma olen selle usalduse eest väga tänulik," lisas ta.

