Miley Cyrus kommenteeris sotsiaalmeedias fänni rünnakut

Lauljatar võttis vahejuhtumi osas sõna, kirjutades Twitteris, et mitte kedagi ei tohi ilma nõusolekuta sel viisil ahistada, vahendas BBC.

"Ta võib kanda mida soovib. Ta võib olla süütu. Ta võib magada viie erineva inimesega. Ta võib olla oma abikaasaga. Ta võib olla oma tüdruksõbraga. Ta võib olla paljas. Teda ei või ilma nõusolekuta krabada," kirjutas Cyrus Twitteris, et selline ahistamine ei ole lubatud ühelgi juhul.

Video juhtunust jõudis ka sotsiaalmeediasse ning sellelt on näha, kuidas Cyrus jalutab läbi fännide koos abikaasa Liam Hemsworthiga autoni. Ootamatult haarab üks fänn Cyruse kaelast ja proovib teda suudelda.

Llego a estar ahí, y al "fan" que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0 — Alvaro (@AlvaroSaucedo13) June 2, 2019

Cyruse vastus olukorrale on selge sõnum inimestele, kes arutlesid sotsiaalmeedias, et popstaar on oma väljakutsuva riietuse ja laulusõnadega sellise kohtlemise ära teeninud. Cyrus tegi oma postituse teemasildi #StillNotAskingForIt all, viidates, et pole sellist kohtlemist soovinud.