Avaldati "Wonder Womani" järjefilmi esimene filmiplakat

Gadot astus esimest korda Diana Prince'i ehk Wonder Womani rollis üles Zack Snyderi lavastatud filmis "Batman vs Superman: Õigluse koidik" ("Batman V Superman: Dawn of Justice") ja aasta hiljem soolofilmis "Wonder Woman". II maailmasõja ajal toimuv esimene film jälgis Diana lapsepõlve ja superkangelaseks kujunemist, soojendades üles tema ülesastumise filmis "Õigluse liiga" ("Justice League").

"Wonder Woman 1984" on esimese filmi otsene järg, kuid selle tegevustik toimub peategelase enda ajajoone mõttes hilisemas tulevikus. Jenkinsi jagatud filmiplakatil kannab Wonder Woman kehaturvist, mis sarnaneb Mark Waidi ja Alex Rossi kirjutatud 1990. aastate neljaosalisest minisarjast tuntud soomusrüüga.

By now you've heard: WB isn't going to Hall H this year. We're so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full-- But the truth is… we can just… barely… wait… pic.twitter.com/QllFzhYRA6