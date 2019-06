Taani nädal toob ERR-i avastamisrõõmu pakkuva programmi

Taani nädal ETV2-s:

"Noor Andersen"

Kaheosaline draamaseriaal jõuab eetrisse kahel järjestikkusel laupäeval alates 8. juunist kell 20.30.

Emmyga auhinnatud draama kuulsa muinasjutuvestja Hans Christian Anderseni keerulistest noorusaastatest. Film keskendub 18-aastase unistajast Anderseni ja küünilise koolidirektori suhetele, mis lõpuks mõjutasid tugevalt Hans Christiani elu. Režissöör Rumle Hammerich.

"Noor Andersen" Autor/allikas: Pressimaterjalid

"Michelini tärnid. Köögilood"

Dokkaader jõuab eetrisse 10. juunil kell 20.15.

Toidu- ja restoranikriitikud, restoranide omanikud ja kokad arvestavad väga Michelini käsiraamatu soovituste ja hinnangutega. Peale toidu hindab hindab ka restorani väljanägemist ja teenindust. Mida rohkem tärne, seda kallimad road. Vähesed julgevad Michelini käsiraamatut avalikult arvustada, kuigi paljusid ajab selle piiratus ja tõusiklus ahastama. Michelini käsiraamat sündis aastal 1900. Kuulsad rehvitöösturid Michelinid õhutasid autoomanikke, keda tollal oli väga vähe, oma sõidukiga rohkem ringi sõitma. Liikvele läinud autod vajasid uusi rehve ja kütust, sõitjad tahtsid puhata ja keha kinnitada. Nii täienesidki käsiraamatud uute soovitustega. Nüüdseks on Michelini käsiraamatust saanud parimate restoranide tutvustus- ja soovitusväljanne. Filmis vesteldakse Prantsusmaa, Hispaania, Jaapani ja USA parimate kokkadega ning uuritakse, mida on vaja kuulsate tärnide saamiseks teha.

"Südame sunnil"

Dokumentaalfilm jõuab eetrisse 11. juunil kell 21.30.

Dokumentaalfilmi võtted toimusid kümne aasta jooksul, mil filmiti kolme põlvkonda. Eksistentsiaalne perekroonika räägib armastusest, ängist, unistusest, kirest ja suurtest valikutest. Tuulisel Põhja-Jüütimaal elab 939 Taist pärit naist. 25 aasta eest oli neid seal üks – endine Pattaya prostituut Sommai, kes kolis Taani oma abikaasa Nielsi juurde. Sestsaadik on ta aidanud Taani üksildastel meestel Taimaalt endale kaaslasi leida. Filmitegijad kohtuvad peredega kümme aastat hiljem, et küsida, kuidas tollased valikud on muutnud nende elusid ja kaht pisikest kogukonda teine teisel pool maailma.

"Südame sunnil" Autor/allikas: Pressimaterjalid

"BIG - kuulsuse tipul"

Kultuuridokk jõuab eetrisse 12. juunil kell 20.30.

The Wall Street Journal on nimetanud taani arhitekti Bjarke Ingelsit arhitektuuri suurimaks staariks ja Time Magazine lugenud ta saja kõige mõjukama inimese hulka. Film võtab vaatluse alla viis aastat arhitekti ja tema firma Bjarke Ingels Group (BIG) elust (2011-2016), mil ta maadleb oma seni suurima projektiga, lõputute kompromisside ning isikliku elu probleemidega.

"Sõda"

Dokumentaalfilm on eetris 12. juunil kell 21.30.

Tobias Lindholm. O: Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim jt. Draama. Claus Pedresen on siiras ja kohusetundlik sõjaväelane, kes teenib kompaniiülemana Afganistanis. Kodus, Kopenhaagenis ootavad teda naine Maria ja kolm last. Ühel päeval, kui Clausi kompanii Talibani rünnaku alla satub, annab Claus käsu, mis pöörab pea peale ka tema pere elu ja toob kaasa kohtuprotsessi. Tobias Lindholm on viimaste aastatega tõusnud üheks hinnatumaks Taani filmitegijaks, kes ühendab endas terase stsenaristi ja tundliku lavastaja. Lindholm lõi kaasstsenaristina kaasa ka näiteks Thomas Vinterbergi filmi "Jaht" (2012) tegemisel; ta on pälvinud tunnustust põnevikuga "Kaaperdaminie" (2012), mis mõjus oma dokumentaalfilmile lähedase esteetikaga. Ka "Sõda" on tehtud sarnaselt, nappide, askeetlike vahenditega. Film ühendab haarava põneviku ja laiema inimliku draama. Sõjateemat käsitleb Lindholm empaatiaga ja tundlikult, kartmata seejuures ebamugavaid küsimusi. Taani esitas "Sõja" parima võõrkeelse filmi Oscarile. Euroopa filmiauhindade jagamisel pälvis Tobias Lindholm publiku lemmiku nominatsiooni.

"Sõda" Autor/allikas: Pressimaterjalid

Pärast pulmi

Kinoklassika jõuab ekraanile reedel, 14. juunil kell 21.30

Susanne Bier. O: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf Lassgård jt. Draama. Varases keskeas Jacob Petersen töötab Indias kodutute laste varjupaigas. Enne varjupaigale nelja miljoni dollari suuruse annetuse tegemist soovib Taani ärimees Jörgen, et Jacob lendaks temaga kohtuma ja oleks külaliseks tema tütre Anna pulmas. Vastumeelselt kodumaale sõitnud Jacob avastab, et olukord on keerulisem, kui ta arvata oskas. Taaskohtumine endise pruudi Helenega ja mitmete saladuste ilmsikstulek jätab kustumatu jälje paljude ellu. Taanlanna Susanne Bieri draama kandideeris parima võõrkeelse filmi Oscarile.

"Pärast pulmi" Autor/allikas: Pressimaterjalid

Lastefilm: "Uskumatu hiigelpirn"

Lastefilm rõõmustab laupäeval, 15. juunil kell 17.30.

Päikeselinnas elatakse ilusat elu, aga korraga leiavad Mitcho ja Sebastian pudelipostiga saabunud kirja, milles ütleb teadmata kadunud linnapea, et on teinud salapärasel saarel imetabase avastuse. Algab päästeretk, et linnapea koju tuua, ent möödaminnes tehakse avastus, mis Päikeselinnale suurt rõõmu toob - Hiigelpirn!

"Uskumatu hiigelpirn" Autor/allikas: Pressimaterjalid

Operatsioon "Päästke lapsed"

Dokumentaalfilm jõuab eetrisse laupäeval, 15. juunil kell 19.30.

Red Barnet, Inglise heategevusorganisatsiooni "Päästke Lapsed" Taani haru loodi 1945. aasta 14. märtsil riigis, mis pääses suurematest sõjakaotustest. Aastatel 1945-1951 pakkus Taani sõjas kannatanud lastele abi: 6-12aastased lapsed võeti kolmeks kuuks Taani kasuperedesse. Režissöör Jean-Charles Lassus leidis arhiivist operatsiooni "Päästke lapsed" kohta haruldased, varem avaldamata filmikaadrid. Need illustreerivad intervjuusid, mille käigus toonased Taani ja Prantsuse lapsed meenutavad üleelatut ning kolme puhkusekuu käigus sõlmitud sõprussuhteid.

Taani nädal ETV-s:

10. juunil

kell 19.15 "Kuninganna Margrethe II. Mälestusi Taanist" (Taani 2012)

Tähistamaks Taani kuninganna Margrethe II 40 aastat troonil, tootis JJ Film kaks dokumentaalfilmi: "Mälestusi Taanist" ja "Mälestusi maailmast". Filmis "Mälestusi Taanist" vaatab kuninganna tagasi mõnedele neist ajaloolistest sündmustest, millel on tema mälus eriline koht ja mis on mõjutanud tema arusaamist Taanist ning taanlastest.

14. juunil

kell 19.15 "Kuninganna Margrethe II. Mälestusi maailmast" (Taani 2012)

Filmis "Mälestusi maailmast" jagab kuninganna oma vaateid ajaloolistele sündmustele, näiteks president John F. Kennedy mõrvale ja terrorirünnakule maailma kaubanduskeskusele New Yorgis.

15. juunil

kell 15.05 Dokfilm "Palju head ootab ees" (Taani 2014)

Taani dokumentalisti Phie Ambo filmi peategelane on 79-aastane Niels Stockholm, üks idealistlikumaid Taani talunikke. Niels peab talu koos oma 53-aastase naise Ritaga. Nad harrastavad biodünaamilist põllumajandust põhimõttel, et inimesed ja Maa kuuluvad Universumiga ühte. Muuhulgas järgib ta külvi- ja istutuskalendrit, mis põhineb planeetide liikumisel. Taani parimad restoranid ostavad temalt toiduaineid, kuid ametivõimudele on ta pinnuks silmas. Kuna Nielsi põllumajandusviis ei vasta Euroopa Liidu reeglitele, ähvardatakse temalt loomapidamisõigus ära võtta.

Taani nädal Autor/allikas: Pressimaterjalid

kell 18.45 Taani kuninganna Margarethe II Tallinnas

Taani kuninganna Margarethe II tähistab Eesti 100. aastapäeva ja Taani lipu Dannebrogi 800. aastapäeva ametliku visiidiga Tallinnasse. Päevast teeb kokkuvõtte Reet Weidebaum. Režissöör Elo Selirand.

kell 19.00 "Taani lipp 800"

Ühe vana legendi järgi pidas 800 aastat tagasi 1219. aasta jaanikuus Taani Kuningas Valdemar II Tallinna all eestlastega tulist lahingut. Taani väed olid juba kaotamas, kui taevast langes alla punane ristilipp Danneborg ja päästis sõdalased kindlast hukust. Nii sai Danneborgist Taani riigilipp ja märk sidemest Eesti ning Taani vahel. 800 aasta möödumist sellest mälestusväärsest päevast tähistab Taani kuninganna Margrethe II Eesti visiidiga, mille kõrghetk on kontsert Estonia Kontserdisaalis. Esineb Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Concerto Copenhagen Taanist. Dirigeerivad Lars Ulrik Mortensen ja Kaspars Putninš. Ülekande režissöör on Ülle Õun, produtsent Ruth Alaküla.

kell 20.00 Reisisari "Reisile minuga: Kopenhaagen" (2011)

Kui H. C. Andersen 14-aastasena Kopenhaagenisse saabus, kirjutas ta oma päevaraamatusse: "See päev oli nagu mu teine sünnipäev, minu elu muinasjutt." Kuningas Svend Harkhabeme rajatud linn sai pealinnaks alles 1443. aastal. Jalutame Nyhavni kaldapealsel ja kuuleme, mida tulevane jurist Peter sellest linnast arvab. Jäätist, mis maksab kolm korda rohkem kui meil, müüb pakistani noormees. Kohalik mees Michael kurdab, et jalgrattaäri ei edene. Kui norrakad on sündinud suusad jalas, siis taanlased on tõenäoliselt ilmale tulnud jalgratta sadulas - Kopenhaageni linnapilt teistmoodi mõtlemiseks alust ei anna. Maailma esimese lõbustuspargi asutas siin 1843. aastal Georg Carstensen, kes suutis tookord Taani kuningas Christian VIII veenda, et kui inimestel on meelelahutust, siis nad poliitikast ei mõtle. Kuningale see mõte meeldis, ja ta andis Carstensenile väljaspool linna piiri kuus hektarit maad. Praegu on park juba ammu linna piires, lausa raudteejaama kõrval. 1991. aastal soovis M. Jackson pargi ära osta, kuid selgus, et raha eest ikka kõike ei saa. Odense linnas sündis taanlaste tuntuim kirjanik Hans Christian Andersen. Tema sünnimaja on rahva hulgas väga populaarne ja sinna on ehitatud ka keskus, mis on väikeste muinasjutusõprade paradiis. Saatejuht Priit Loog, režissöör ja toimetaja Tiina Park, operaator Maksim Golomidov. Tootja Free Studio.

kell 22.25 "Mängufilm Itaalia keel algajatele" (Taani 2000)

Taani väikelinna rahuliku pinna all keeb vastuoluline elu. Äsja saabunud uus pastor Andreas peab elama hotellis, sest vihahoos orelimängija rõdult alla lükanud jumalasulane pole talle veel ametikorterit vabastanud. Itaalia keele tunnis kohtuvad 30 eluaasta piiri ületanud üksikud inimesed - restoranijuht Hal-Finn, juuksur Karen, itaallannast ettekandja Giulia ja pagaritöökojas töötav Olympia. Nende vastastikused kiindumused ja vääritimõistmised käivitavad südamliku sündmusterea. Lone Scherfigi lavastatud Dogma-film on loomult romantiline komöödia tavalisest kummalisemate tegelastega. Peamiseks takistuseks õnnelikuks saamisel on inimeste suletus, kuid ?Itaalia keel algajaile? teeb sellest pigem vooruse kui puuduse. Arvukate preemiate seas on film võitnud Berliini festivali Hõbekaru. Osades Anders W. Berthelsen, Anette Støvelbæk, Sara Indrio Jensen jt.

tutvustab Taani nädalat jooksvalt ja põhjalikumalt tuleb sellest juttu 14. juuni hommikuprogrammis.

Taani nädal Vikerraadios

Sel reedel, 7. juuni rääkis saade "Uudis+" sel nädalal toimunud Taani valimistest, Arp Müllerile andis intervjuu Johann-Christian Põder, kes töötab ja õpetab eetika alal Kopenhaageni ja Rostocki ülikoolides.

Vikerraadio pühendab Dannebrogi 800. aastapäeva puhul järgmisel nädalal Taanile rohkem tähelepanu, ka päevakajalistes saadetes. Jane Saluorg võtab 12. juuni "Huvitajas" koos Taani keele õpetaja, uurija ja tõlgi Merike Jürnaga vaatlusele Taani kultuuri eriilmelisuse ja keele eripärad.

Piret Kriivani ajaloosaade "Eesti lugu" on laupäeval, 15. juunil kell 13.05 teemal "Taani lipp ja teised legendid", kus ajaloodoktor Ivar Leimus räägib lipust, mille taanlased said Eestist ja sümbolitest, mille eestlased on saanud Taanilt.

Laupäeval, 15. juunil kell 17 kannavad Vikerraadio ja Klassikaraadio üle piduliku kontserdi Dannebrog 800 Estonia kontserdisaalist tunnustatud Taani barokkorkestri Concerto Copenhagen ja Eesti filharmoonia kammerkooriga, mida vahendab kuulajatele Johanna Mängel.

Läbi nädala kõlab Vikerraadio eetris tavapärasest rohkem Taani muusikat.

Pühapäeval, 16. juunil kell 12.05 mängib Andres Oja oma muusikasaates rahvusvaheliselt tuntud Taani esinejaid.

Priit Enneti teadussaates "Labor" pühapäeval, 16. juunil kell 17.05 tuleb juttu Taani teadusest: üheks külaliseks teadlane Els Heinsalu, kes räägib oma muljetest ja kogemustest Taani teadusmaastikult.

Klassikaraadios on 10. - 16. juunil Taani nädal. Argipäeviti arutletakse kell 13 saates "Suvila" Taani kirjanduse, kunsti ja muusika teemadel.

15. juunil toob Klassikaraadio Estonia kontserdisaalist otseülekandes kuulajateni Taani lipu ja Tallinna linna 800. aastapäeva piduliku kontserdi.

16. juunil kell 15 on eetris Oskar Kuninga kuuldemäng "Minu elu muinasjutt" maailmakuulsa muinasjutuvestja Hans Christian Anderseni elust.

Raadio 4 tutvustab Taani nädala sündmusi päevakajalistes saadetes ja hommikuprogrammis. Saates "Üksikasjad" vesteldakse Taani kultuuri teemadel.

Raadio 2-s on 15. juunil kell 10-12 kavas Taani muusika hommik, saatejuht Erik Morna.