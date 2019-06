Hispaania produktsioonifirma jätkab koostööd seksuaalsüüdistustega võitleva Woody Alleniga

Filmimise eest vastutab Hispaania filmikompanii Mediapro, mis kinnitas veebruaris, et toetab rahaliselt Alleni uut filmi. Filmi pealkiri pole veel avaldatud, kuid võtted algavad 10. juulil, vahendas Huffington Post.

Filmis mängivad Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wally Shawn ja Oscarivõitja Christoph Waltz.

Mediapro põhjendas koostöö jätkumist Alleniga, sest on tipprežissööriga pikalt koostööd teinud, mille tulemusel on valminud filmid nagu "Vicky Cristina Barcelona" ja "Midnight in Paris." "Meil on kümne aasta pikkune koostöö härra Alleniga ja nagu iga projekti puhul, hindame me loojat tema loomingu järgi," ütlesid Mediapro esindajad The New York Timesile.

Viimastel aastatel on Me Too ahistamisvastane kampaania pööranud taas tähelepanu Alleni juhtumile. Mehe adopteeritud tütar Dylan Farrow on väitnud, et Allen kasutas teda seksuaalselt ära 1992. aastal, kui tüdruk oli seitsmeaastane. Selle tulemusel on mitmed filmimaailma tipud lõpetanud Alleniga koostöö, kuid seda rohkem USA-s kui Euroopas. Koostöö Alleniga on lõpetanud nimekad staarid nagu Colin Firth, Michael Caine, Ellen Page, Greta Gerwig ja Mira Sorvino.

Näitleja Javier Bardem on mehe kaitseks aga välja astunud. "Kui Woody Allen helistaks mulle homme, et koostööd teha, ei kõhkleks ma hetkegi. Ta on geenius," on mees öelnud.

Mitmed Euroopa levitajad plaanivad Allenit aidata ka tema 2017. aastal filmitud teose "A Rainy Day in New York" väljaandmisega. Algselt pidi seda tegema Amazon Studios, kes otsustas filmi siiski avaldamata jätta. Eelmisel aastal lõpetas stuudio suhte Alleniga, viidates negatiivsele tähelepanule, mille koostöö on kaasa toonud.