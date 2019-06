Valter Soosalu: kas tahaksid kuulda halvasti laulvat sõpra kaare all, ei ole kindel

Koorijuht ja muusik Valter Soosalu ütles, et laulu- ja tantsupeolt väljajäämisel on põhjus.

"Mis puudutab tantsupidu, siis osalejate arv on ette teada, tantsupeo mustrid koosnevad konkreetsest arvust inimestest. Kujutage laulupeo kontekstis ette enda tuttavat, kes kõige halvemini laulab, kas te tahate kuulda, kuidas ta seal kaare all on, ei ole kindel," arutles Soosalu Raadio 2 hommikuprogrammis teemal, et tantsupeost pidi sel aastal kõrvale jääma kolmandik peole pürgijatest.

Soosalu on ise tegev laulupeol ning rääkis, et segakooride liigis oli reegel, et kui kooridel on laulud selged, saavad nad laulupeole. "Aeg-ajalt põrkad ju kokku ikkagi mõne koosseisuga, kellel nii selge ei ole ja me alati püüame võimalikult palju neid aidata ja anda lisaaega, et asi selgeks saada," ütles Soosalu, et kedagi ei diskrimineerita.

Üleüldiselt peab Soosalu Eesti kooritraditsioone elavaks ning koorilaulu kvaliteetseks. "See on kindlasti küsimus, et noori tuleks koorilaulu juurde rohkem viia ja meelitada, aga üleüldises mõttes elab Eesti koorilaul praegu head elu," ütles Soosalu, et noori koorijuhte oleks siiski juurde vaja.

Kui laulupidu möödas, hakkab Soosalu ette valmistama ansambli Põhja Konn uut albumit, mis peaks ilmuma aasta lõpus ning sisaldab põnevaid koostöid. "See plaat, mis aasta lõpus ilmub, seal tõepoolest ei ole Põhja Konn üksi," ütles Soosalu, et plaadil lööb kaasa hulk sõpru, nende hulgas Henry Kõrvits. "Ta on kirjutanud meile tekste uute lugude jaoks," avaldas Soosalu.

Reedel Viljandi hansapäevadel annab Põhja Konn öökontserdi, kus bänd astub viimast korda üles täies pikkuses eelmise plaadi materjaliga. "Mõneks ajaks paneme selle teema pausile, et saaksime keskenduda uue plaadi tegemisele, mis peaks ilmuma aasta lõpus," põhjendas Soosalu.