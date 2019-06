Galerii: Viljandi tikuvabriku Tuletikumees leidis koha räämas pumbajaamal

Kunstnik Martin Roosna sõnul sai teos inspiratsiooni Eesti muutlikust ilmast, Viljandi järvest ja loodusest ning ikoonilisest Mulgi kuuega mehikesest Viljandi tikuvabriku toosilt.

"Kasutasin värvidena Viljandi lipu sini-valget gammat. Kuigi vahel võib tunduda, et halb ilm ja kraevahelt sissevoolav vihmavesi on personaalselt meie vastu suunatud ebaõnne kehastus, siis tegelikult on kõigest sellest looduses abi. Lilled tärkavad, muru vohab, vali tuul annab hoogu purjes paadile," kirjeldas Roosna pildi motiive. Üritusel said ka Viljandi inimesed maalimisel kaasa lüüa.