Rihanna on maailma rikkaim naismuusik

Forbes teatas teisipäeval, et Rihanna väärtus on 600 miljonit dollarit (533 miljonit eurot), mis tähendab, et ta edestab edetabelis nii Madonnat (506 miljonit eurot), Celine Dion'i (400 miljonit eurot) kui ka Beyonce'i (355 miljonit eurot).

Fenty Beauty, mille kaasomanik Rihanna koos Prantsuse lluksuskaupade firmaga LVMH on, on saanud tuntuks selle poolest, et pakub teiste kaubamärkidega võrreldes kaasavamaid toone, näiteks on valikus 40 erinevat tooni jumestuskreeme.

Forbes'i järgi müüs Fenty Beauty esimese paari nädala jooksul enam kui 89 miljoni euro eest. 2018. aastal teenis kaubamärk 506 miljonit eurot tulu ja väljaanne ennustab, et Fenty Beauty on väärt enam kui 2,7 miljardit eurot.

Rihannat on kiidetud ilutööstusesse muutuste toomise eest. "[Fenty Beauty] mitte ainult ei müünud märkimisväärselt palju, kuid muutis tõenäoliselt tööstust igaveseks," märkis Jefferies'i teadusanalüütik Stephanie Wissink.