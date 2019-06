Jay-Z on esimene miljardärist räppar

Räpparil, ärimehel ja investeerijal Jay-Z-l on Forbesi andmetel umbes miljardi dollari väärtuses vara, vahendas BBC.

49-aastasel räpparil on osalus mitmetes maailmas tuntud ettevõtetes nagu Uber ja Tidal. Talle kuulub kunstikogu 50 miljoni dollari väärtuses ja kinnisvara New Yorgis ning Los Angeleses. Jay-Z muusikalise loomingu väärtuseks on umbes 75 miljonit dollarit. Jay-Z abikaasal Beyoncél on isiklikku vara 335 miljoni dollarit, abielupaari ühisvara väärtus on üle 1,3 miljardi dollari.

Jay-Z on Forbesi andmetel üks vähestest meelelahutajatest, kes on saavutanud miljardäri staatuse. Forbes lükkas tagasi ka väited, et räppar ja produtsent Dr Dre on pärast edukat tehingut Beats kõrvaklappide ja Apple'i vahel tõusnud miljardäriks. Forbesi andmetel on Dr Dre varade ulatus 770 miljonit dollarit.

Jay-Z, pärisnimega Shawn Carter kasvas üles New Yorgi kurikuulsas rajoonis. Muusikuna kogus ta tuntust 1996. aastal, mil avaldas debüütplaadi "Reasonable Doubt". Mehe album "Magna Carta Holy Grail" oli 2013. aastal kõige edukam Internetist alla tõmmatud album, mida kuulati ühe nädalaga 14 miljonit korda. Jay-Z on olnud maineka muusikaauhinna Grammy nominent 77 korral ning võitnud selle 22 korral.