Tartus linastuvad moedokumentaalid

"Eesti moe festival pakub juba teist aastat tõeliselt hõrku moeprogrammi ning mul on hea meel, et lisaks kohalike andekate disainerite etendustele saab publik filmide kaudu uudistada ka rahvusvaheliselt tunnustatud moekunstnike maailma," rääkis MoeKunstiKino eestvedaja Helen Saluveer. "Valisime seekord välja dokumentaalid, mis olid möödunud aasta moefilmide festivalil tõelised publikumagnetid. Loodame, et Tartu moehuvilised naudivad neid samuti."

Ekraanile jõuavad filmid Hiinas oivalist kõrgmoodi loovast Guo Peist ning nüüdseks meie hulgast lahkunud geniaalsest moekunstnikust Alexander McQueenist.

Moedokumentaal "Kollane on keelatud" ("Yellow is Forbidden") linastub 5. juunil kell 19.00 ingliskeelsena. Maailma suurima rahvaarvuga riigist pärit Guo Pei on Hiina ainus kõrgmoe looja, kelle iga riideese võtab 50 000 tundi aega ja vaeva. Tema 500 töölist näevad ränka vaeva vanaaegse tikkimistehnikaga, kuna traditsiooniliselt valmistatakse kogu kõrgmoe looming käsitsi. "Kollane on keelatud" on ainulaadne film, mis viib vaataja Guo Pei loodud võlumaailma. Viiekümnekilone kleit, mis on nii raske, et selle kandmiseks moelaval läheb modelli asemel vaja atleetvõimlejat. Kleit, mille valmistamiseks on rakkesse pandud 300 tikkijat. Kallihinnaline kuldne kangas, millele on trükitud sajanditevanune Šveitsi fresko… Kõik selle on loonud naine, kes õppis käsitööd Mao Tse Tungi valitsemisaja järgses tööstuskoolis nr 2 ning on nüüd vallutamas moelavasid Pariisi kõrgmoenädalal.

Dokumentaal "McQueen" linastub sel pühapäeval, 9. juunil kell 16.00 eestikeelsete subtiitritega. Lee Alexander McQueeni elukäik oli kui moodsa aja Tuhkatriinu muinasjutt põimituna gootiliku süngusega. See on lugu Londoni töölisklassi perest pärit tähelepandamatu noorukiga, kes sai oma deemonitest jagu ning lõi üle maailma tuntud moebrändi, mis tegi temast sajandi ikooni. Kuidas sellel pungilikul mässajal õnnestus Pariisi kõrgmoemaailm vallutada ning peadpööritavasse ja revolutsioonilisse Cool Britannia ajajärku oma jälg jätta? Ja miks ta oma kuulsuse ja võimu tipul sellele kõigele šokeeriva lõpu tegi? Film peegeldab McQueeni loomingu metsikut ilu, julgust ja elujõulisust. See on intiimne pilguheit radikaalse ja lummava moegeeniuse ühtaegu piinatud ja lennukasse maailma, mille mõju moemaailmale on olnud mõõtmatu.

Moefilmide festival MoeKunstiKino toimub alates 2016. aastast oktoobrikuus nädala kestva üritusena, lisaks leiavad jooksvalt aset eriseansid. Festivali programmi kuuluvad peamiselt dokumentaalfilmid, mis kajastavad moemaailma suurkujusid, sisevaadet ja ka probleeme. Sel aastal toimub MoeKunstiKino festival 3.-9. oktoobrini kinos Sõprus (Tallinn) ja Elektriteatris (Tartu).