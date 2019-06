Lõhmusega koostöö lõpetanud Laura Põldvere: me ei ole Sveniga tülis

"Me ei ole kunagi tülis olnud. Kuna Svenil on heas mõttes nii tobedad naljad, meie vestlused telefoni teel ei ole mitte kunagi tõsised ja enamik stuudioaega kulub sellele, et me teineteise üle teeme nalja, siis me ei ole mitte kunagi tülis olnud ja hetkel ei ole ka," kinnitas Põldvere Raadio 2 hommikuprogrammis.

Laura uus singel on valminud koostöös Daniel Reinaru ja Johannes Lõhmusega ning Laura sõnul pole see esimene kord, kui tal koostöösse Lõhmusega paus sisse tuleb. "Tegelikult meil on ikka ja jälle neid perioode olnud, kus me ei tee muusikat koos. Enne "Supersonicut" oli päris pikk vahe sees, kui ma tegelesin veidi kreisima muusikaga ja enda magistriõpingutega. Praegu jälle on see periood, kus me teeme mõlemad teiste inimestega koostööd, et musa oleks värskem ja võib-olla on mul endal siis ka võimalus veidike muusikat kirjutada," avaldas Laura.

Laura rõhutas aga, et selline kokku-lahku suhe sobib talle ainult tööalaselt. "Suhtes ma olen ikkagi selline romantik, et seal võiks olla elu lõpuni kestev armastus, kunagi ei lähe lahku," lausus ta.

Novembris ilmub Laura uus album, mille jaoks on koostööd tehtud ka Soome produtsentidega ning milles on suur osa Reinarul ja Lõhmusel. "See koostöö sai alguse eelmisel aastal seoses sellega, et me käisime Liibanonis kaitseväelastel külas ja seal tekkis mõte ja tunne, et võiks koos hakata muusikat looma," selgitas Laura.

Muusikakirjutamise kõrvalt jõuab Laura tegeleda aga ka paljude muude asjadega. Teisipäeval koolitab ta näiteks online-kasiinomängijaid improvisatsioonis ja esinemiskunstis. "Need on need diilerid, kes mängivad kaarte ette," selgitas ta. Juba kolmapäeval põrutab ta Itaaliasse lauluhäält koolitama. "Juuni möödub suure töötähe all," avaldas Laura.