The Boondocks alustab bipolaarse looga suve

Inide-rock bänd The Boondocks avaldas uue singli "I Hope My Life Is Never Like This Again" ja esitleb seda nädalavahetusel mitme kontserdiga.

"See lugu on kui mõtteline jätk plaadile "How To Build A Love Bomb". Kirjutasin selle loo septembris, kui elu oli veidi pea peale keeratud", rääkis loo autor Karl Kevad.

Algul polnud Kevadel plaanis lugu bändi repertuaari tuua, aga kevadel tekkis jälle tung selle loo järele. "See lugu sobis meile väga hästi ja iroonitseda meeldib meile alati, seega mis oleks parem kui sellise bipolaarse looga suve alustada," lisas bändi trummar.

Laulja Villem Sarapuu ütles, et pole varem nii uhke ühegi loo üle olnud. "Kuna see lugu puudutab mulle väga aktuaalseid ja relevantseid teemasid, siis läks sellesse ka rohkem minu hinge ja ausaid emotsioone," rääkis Sarapuu.

Bändi mänedžer Märt Truman lisas, et laul räägib millestki, mis puudutab meid kõiki. "Paljud muusikud on üritanud panna muusikasse erinevaid emotsioone, soovinud sõnastada armastust, kurbust või viha. Aga vähesed on välja toonud selle, mida oleme me kõik kogenud - tunnet, mida ei taha enam kunagi tunda," ütles Truman.

Singli esitlus toimub laupäeval õhtul kontsertklubis U3, endapoolseid tundepuhanguid jagab muusika kaudu DJ Erik Morna. Bändi on võimalik akustilise kavaga näha sama päeva pärastlõunal teletorni sisehoovil noortefestivalil Pulss 314, aga ka täiskoosseisus pühapäeval Tallinna tänavatoidufestivalil Telliskivi kvartalis.