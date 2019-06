Fotod: Tšehhi loomaaeda viidud amuuri tiiger Pootsman saab isaks

Välisministeerium kinnitas, et Pootsmanil läheb kõik hästi ja varsti on oodata Eesti neljajalgsel esindajal ka pisikesi järglasi ematiiger Tanyaga.

Zlini loomaaia direktor Roman Horský sõnab, et kuigi loomaaed on varem tervitanud mitmeid olulisi riikide ja institutsioonide esindajaid, on Eesti suursaadiku visiit loomaaiale eriline ning seda hinnatakse kõrgelt. Suursaadik andis heade soovide ja tervitustega Pootsmanile kingituseks jahutatud kanaliha, mis on Zlínis Pootsmani lemmiktoiduks.