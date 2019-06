Heino Seljamaa: Äpu nimi ei meeldinud saatetiimist mitte kellelegi

Seljamaa rääkis "Vikerhommikus", et läbi saadete katsetati mitmesuguseid nukke, nende hulka sattus ka pisike käpiknukk, kelle suhtes oli kunstnik Gunta Randlal madalad ootused. "Mina võtsin kätte, uurisin teda natuke aeg aja kuna ma olin selleks ajaks kaheksa aastat nukuteatris töötanud, vaatasin ma, et siit ikka tuleb. Tal olid niisugused silmad, mis äratasid usaldust. Natuke aega toimetasime ja ühel hetkel sain ma seal samas aru, et tal on juba hing sees," meenutas Seljamaa.

Alguses ei tahtnud saatetiim nõustuda ka nimega Äpu, kuigi hiljem sai Äpu nimest selline fenomen, et muutis sõnaraamatus äpu tähendust. "See nimi ei meeldinud mitte kellelegi sealt trupist, aga mina jäin endale kindlaks. Hiljem, nagu selgus, millega ma olen korduvalt kekutanud, see nimi Äpu on minu loominguna mõjutanud eesti keelt. Sest see mõiste ja tähendus sellele sõnale, nagu me seda tänapäeval mõistame, tekkis just seoses selle saatega," ütles Seljamaa. Kuigi termin äpu oli varem ka olemas ja kasutus oli analoogne, siis Äpu andis sõnale 1980ndatel soojema varjundi.

Seljamaa meenutas, et saadet "Kõige suurem sõber" oli lahe teha ja see paistis ilmselt ka teleekraanidel välja. Publiku tagasiside oli Seljamaa sõnul uskumatu. "Seal oli tuhandetes kirjades iga saade, meil oli tihtipeale suur vannitäis kirju," ütles Seljamaa, et Äpu fenomen oli spontaanne.

Ülipopulaarne "Kõige suurem sõber" lõppes saatemeeskonna soovil. "See kippus ühissoov olema. Olid mingid ajad, et teeks ikka veel, see oli nostalgia, et äkki saab uue hingamise sisse. Vaataja seisukohast ma ei oska öelda, et see oleks võinud lõpetada, võib-olla oleks veel teinud, aga me ise ja see oli indikaator, mis määrab. Me oleksime varem või hiljem muutunud vaatajale mittetähtsaks," ütles Seljamaa.

Seljamaa ütles, et kasvas saate jooksul Äpuga kokku, mistõttu tahtis nuku endaga koju kaasa võtta. "Mul oli kahju alati vaadata, kui ma sattusin telemajja ja ta oli kuskil kostüümilaos mingis korvis. Mul tekkis mõte, et ma võtaks ta enda juurde koju, et ta oleks kindlas kohas," meenutas Seljamaa, et käis toona juhtide jutul, kes keeldusid nukku talle müümast. Pool aastat hiljem kadus nukk majast kahjuks jäljetult.