Púr Múdd tegi Liis Lemsalu värskeimast singlist suvise remiksi

Elektrooniline duo Púr Múdd tegi Liis Lemsalu värskeimast loost "Tähed me jalge all" tempoka suvise remiksi.

Liis Lemsalu värskeimast palast "Tähed me jalge all" on nüüd olemas tempokas tantsuline remiks. Púr Múdd ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Toomiste rõõmustasid esimese koostöö üle Lemsaluga. "Olime positiivselt üllatunud, kui Liis meiega ühendus võttis ja hakkasime remiksiga katsetama. Originaal oli juba väga julge ja meeldejääv, kuid siiski saab alati teha natuke tantsulisema variandi ja just seda me ka tegime. Meie nägemus on teie ees ja loodame, et see lugu kõnetab ning on ideaalne kaaslane, millega soojenevatele ilmadele vastu minna," ütlesid nad.

Liis on uue versiooniga väga rahul. "Koostöös Púr Múddiga sündis remiks, mille rütmi saab end ära unustada ja loodetavasti ka end paariks minutiks täiesti ära kaotada. Minu jaoks on see ideaalne suvepäeva lugu, mis sobib nii varajasse hommikusse kui ka värvilisse õhtusse," soovis Liis fännidele ilusat suve.