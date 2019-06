Rändaja esitleb uut albumit "Hinge kodu"

Ansambli Rändaja helilooja Indrek Tammoja annab välja kolmanda albumi, kuhu on koondunud artisti viimaste aastate omanäoline looming.

"Hinge kodu" on tervikalbumina sisekaemuslik rännak, mis viib läbi erimaiguliste helimaastike meie kõigi isiklikele elulehekülgedele. "Kolmas album on kindlasti enesekindlam ja julgem ka isiklikus arengus muusiku ja lauljana," ütles helilooja, kes pillimängu ja laulukeelt õppinud omal käel.

Plaadi nimilugu "Hinge kodu" on ürgne loits oma hingeosakeste äratundmisest, sellest kuidas me kodu eneste hinges alati kaasas kanname. Pala kogupikkus on kuus ja pool minutit, mis häälestab kuulaja tantsulisele ja rütmikalt shamanistlikule rännakule. Laulule annavad teadvuse seisundit muutvat naiselikku sädelust Iiris Vesik, Ilona Maria Abiline ja Kelly Tomson.

Plaadil löövad kaasa ja lisavad helipilti maitsekat vürtsi muusikud Jonas Kaarnamets, Mihkel Mälgand, Paavo Eensalu, Iiris Vesik, Eno Kollon, Kristjan Jõemägi, Gerda Nurmeots, Johanna Mängel, Raun Juurikas, Kelly Tomson ja teised.

Mahe kosmilise kõlaga seisundimuusika puudutab maailmamuusikat, jazzi, poppi, etnot – selles on säilinud Eesti ürgsest pärimuskultuurist pärit loitsu rituaali ning regilaulu hõngu. Tosina emakeelse laulu autoriks on Indrek Tammoja, olles ammutanud inspiratsiooni ka selliste kodumaiste autorite nagu Timo Maran, Andres Lehestik ja Katrin Kuldjärv luulest.

Muusika on produtseeritud koostöös Peeter Salmelaga tema hubases Kalamaja stuudios 2019. aasta jaanuarist maikuuni. Helile on antud omapäraselt pehme ning ajatu atmosfäär.

Rändaja albumi "Hinge kodu" ja uue video esitlus toimub sel kolmapäeval 5. juunil kell 19.30 KUMU auditooriumis.