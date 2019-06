Jaagup Kreem Bon Jovi kontserdist: ma ei lähe vigu otsima, vaid bändi nautima

"Ma ei ütle selles mõttes midagi, et eestlaslikult midagi viriseda, et oleks võinud olla see või too. Kindlasti see ei olnud, mis Bon Jovi 1980. aastatel, kui nad kasutasid lasereid, pürotehnikat ja mida iganes. Aga asi oli äge," kiitis Kreem Menule, et jäi kontserdiga väga rahule.

Kreemi sõnul tuli ja tegi Bon Jovi väga hästi, küll aga oli väike seiklus kontserdi tehnilise poolega, mis Terminaatori ülesastumist puudutas. "See oli nende tuuri esimene kontsert ja nad seal räigelt venitasid aega. Meie termikaga saime teha soundchecki 12 sekundit ja see on tõsi. Meile anti võimenduse otsad ja vennad ütlesid, et tuli läbi küll ja tõmbasid meie juhtmed uuesti välja. Kõik kõlas väga hästi," rääkis Kreem. Sellest hoolimata läks ka Terminaatori ülesastumine väga hästi.

Muus osas oli Kreemi sõnul tehniliselt kontserdil kõik hästi ning publiku hulgast Bon Jovi etteastet jälgides ei pannud ta mingeid apse tähele. "Selles mõttes, et kõik toimis ja kõik oli väga hea. Ma ei kuulu nende hulka, kes lähevad vigu otsima, ma olen ikka see, kes läheb bändi nautima," ütles Kreem.

Bon Jovi kontsert oli ka Terminaatorile läbi aegade üks suurimaid ülesastumisi. 2000. aastal esines Terminaator umbes 30 000 inimesele, Bon Jovi kontserdil oli hinnanguliselt 45 000 inimest.

1983. aastast tegutsenud Bon Jovil on Kreemi sõnul olnud suur roll tema muusikutee kujunemisel. Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan" rääkis Kreem, et teismelise muusikuna olid tema suurimad eeskujud Bon Jovi, Mötley Crüe, Steven Tyler ja Axl Rose. "See energia oli seal selline elajalik, ürgne. Kui sa oled teismeline, siis loomulikult mingid asjad mõjutavad sind rohkem kui tänapäeval ükskõik mis mussi kuulates," selgitas ta.

Kuigi suvel on Eestis ka näiteks Metallica kontsert, siis sinna Kreem ei jõua. "Ma olen Metallicat kolm korda näinud, väga hea bänd, kõigile soovitan minna, aga mul on sel päeval teine ülesastumine. Seekord ma sinna ei lähe," lausus ta.

Bon Jovi kontserdile soovitab Kreem aga võimaluse korral kõigil minna. "Kõik suured artistid tuleb ära näha, mida rohkem sa neid näed, seda rikkam on su elu. Eriti need inimesed, kes kunagi on bände fännanud ja kui need tuuakse koju kandiku peal ette, siis on kindlasti vaja ära näha," ütles ta.