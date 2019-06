Nolani tuules on teisedki suured filmistuudiod Eestile ettepanekuid teinud

"Ma siiralt usun, et see on ainult algus," arvas Edith Sepp, et pärast Nolanit jõuavad Eestisse mitmed teisedki nimekad filmitegijad. "Tavaliselt see niimoodi on, et kui üks suur tegija tuleb Eestisse, ja kui tal on positiivne kogemus - see on väga oluline, et tal jääks väga hea mulje Eestist, Eesti filmitegijatest ja Eesti filmisõbralikust keskkonnast. Siis sõna läheb ringlusesse ja ma usun, et ka teised stuudiod oleksid huvitatud tulema Eestisse," rääkis Sepp "Vikerhommikus".

"Tegelikult seda efekti me natukene nägime ka Cannes'i filmifestivali ajal. Siis oli see ainult väga suure kuulujutu tasandil, et Nolan võib-olla filmib Eestis, aga vaatamata sellele teised suured stuudiod juba võtsid ühendust meie projektijuhiga, kes juhib seda Film Estonia projekti ja tegid teatud väga konkreetseid ettepanekuid," selgitas ta.

Sepa sõnul põhineb tema enesekindlus selles küsimuses peamiselt teiste riikide kogemustel. "Tavaliselt see nii on läinud, et üks tuleb sisse meelitada ja siis teised järgnevad. See oli ka selle Film Estonia programmi selline tõukejõud. Me mõtlesime kohe alguses, et meil väga palju raha pole, et suurt promokampaaniat teha Eestile. Siis läksimegi selle peale välja, et saada siia suurprojekt. Ma pean kohe siinkohal ütlema, et see pole esimene projekt, millega me niimoodi oleme tegelenud. Neid tahtjaid on enne ka olnud, aga paraku on teised projektid läbi kukkunud."

"Tegelikult Christopher Nolani film tuli puhtjuhuslikult Eestisse. Päris niimoodi ei olnud, et ta oli nüüd sihikul," lisas Sepp. Nolan käis võttepaiku otsimas Põhjamaades ja mujal Euroopas ning leidis kuidagi Eesti üles. Peamised võttekohad Tallinnas on Lasnamäel asuv Laagna tee ja Linnahalli ümbrus.