ETV kireva suveprogrammi avab täna saatesari "Tule tulemine"

Juunikuuga saab alguse ETV suvine programm, mille avab täna värske saatesari "Tule tulemine". Ees ootavad kolm kirevat telekuud, mille krooniks on laulu- ja tantsupeo ülekanded ja mitmed teisedki suursündmused.

ETV programm annab järje üle suvisele telekavale, mille esimeseks uueks tulijaks on kuu aega vältav saatesari "Tule tulemine". Kuni laulu- ja tantsupeoni saadavad Jüri Muttika ja Heleri All laulupeo tule tulemist peopaika - 1. juunil Tartust teele asunud tuli käib läbi kõik Eesti maakonnad ja sellest põnevast teekonnast saab argiõhtuti kell 20.45 osa ka ETV vahendusel.

Meeleolukaid reportaaže Eesti erinevatest paikadest täiendavad tuntud eestlaste lood ja meenutused laulu- ja tantsupeoga seoses. "Tule tulemine" juhatab ühtlasi sisse suve tähtsündmuse, laulu- ja tantsupeo, mille etendustest ja kontsertidest teevad otseülekandeid kõik ERR-i tele- ja raadioprogrammid ning portaal.

Väärikaid sündmusi jõuab juunis ETV ekraanile teisigi, sh näitab ETV Tartu laulupeo avakontserti ja võidupüha paraadi, mis tänavu samuti Tartus toimub. Võidupüha eel saab vaadata tähtsaks traditsiooniks kasvanud heategevuskontserti "Laulud sõdurile".

Sündmusterohke suvi jätkub augusti lõpuni välja, sest lisaks taasiseseisvumisepäeva pidulikule eriprogrammile tähistab ETV 23. augustil ka Balti keti 30. aastapäeva.

Juuni teine nädal on ETV-s ja ka ETV2-s pühendatud aga Taanile, sest 15. juunil tähistatakse suurejooneliselt Taani lipu 800. aastapäeva ja Eestit on sel puhul külastamas Taani kuninganna Margrethe II. Lisaks erinevatele filmidele ja sarjadele kannab ETV üle pidupäevakontserti Estoniast, kus kahe riigi tuntud heliloojate teoseid esitavad eesti ja taani muusikud. Taani kuningannaga saab lähemalt tuttavaks 10. ja 14. juunil kaheosalises dokumentaalfilmis, milles Margrethe II vaatab tagasi ajaloolistele sündmustele, mis on mõjutanud kuninganna arusaamist Taanist ja maailmast.

Tähtpäevadele on pühendatud ka kaks uut portreesaadet. Ivo Linna 70. sünnipäeval, 12. juunil, jõuab ETV ekraanile kohtumine armastatud lauljaga tema kodus Muhu saarel. Uus saade valmib ka karismaatilisest dirigendist ja muusikust Eri Klasist, kes tähistanuks sel nädalal 80. sünnipäeva. Meeleolukaid lugusid tema sünniaastapäeval, 7. juunil meenutavad portreesaates Eri Klasi sõbrad, kolleegid ja perekond.

Kui suur osa ETV kevadprogrammist on lõpetanud, siis "Terevisioon" tervitab kell 6.55 vaatajaid veel kuni jaanipäevani. 1. juulil stardib värske energiaga "Ringvaade suvel", mida juhivad Anna Pihl, Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla. Juuli teleprogramm rõõmustab ka kõiki mängusõpru, sest ETV ekraanile naaseb 8. juulist uute küsimuste ja mängijatega "Eesti mäng", mis on saanud värske ilme ja pakub kaasa nuputamist uutes põnevates rubriikides.

Suvi toob ekraanile ka mitmed uued sarjad. Juba täna õhtul alustab ETV-s menukas Rootsi sari "On meie aeg", mis jutustab loo Löwanderite pererestorani ja sellega seotud inimeste saatusest läbi aastakümnete. Alates juulist jõuavad ekraanile draamasarjad suurtest geeniustest: Pablo Picasso värvikas elulugu, mille nimiosas teeb särava rolli Antonio Banderas, ning kaasa saab elada ka oma ajast ees sammunud Albert Einsteini pinevale elukäigule. Laupäeva õhtuti jätkuvad "Victoria" värsked osad ning seejärel jõuab eetrisse draamasarja "Ku´damm 59" oodatud uus hooaeg, mis räägib romantilise loo värvikast elust 1950. aastate Saksamaal.

Läbi suve pakub ETV vaatamist ka spordihuvilistele, sh Eesti jalgpallikoondise mänge Põhja-Iirimaa ja Saksamaaga juunis. Juuli lõpus ja augustis on tulekul veel maastikuratta ning jalgratturite Euroopa meistrivõistlused ning augustis orienteerumise maailmameistrivõistlused.