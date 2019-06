Roald Johannson: kui keegi kohtleks mind marionettnukuna, siis pikka koostööd poleks

Aasta meessaatejuhi tiitli pälvinud Roald Johannson ütles, et "Roaldi nädala" lõpp pole tema jaoks midagi traagilist, sest tundis, et saate teemad on ennast ammendanud.

"See põhjus, miks ma "Roaldi nädala" otsustasin ära lõpetada, ei ole minu jaoks üldse dramaatiline või traagiline. Minu jaoks sellise loominguprotsessi käigus on hästi oluline see tunnetuslik aspekt, et sa tunnetad ära alguse ja lõpu. Kolm aastat künda kõige karmima sotsiaalse teema vagusid on päris kurnav, mis siin salata," rääkis Johannson "Vikerhommikus".

Saatejuht rääkis, et seadis endale 2016. aastal, kui "Roaldi nädalaga" alustas, teemaderivi, mida tahtis käsitleda. Kolme aastaga suutis Johannson ära rääkida kõik need probleemid ja Eesti elu murekohad, mida ta soovis. "Kui see latt on tõstetud nii kõrgele, siis nii ehk naa see hakkab vaikselt allapoole tulema, tahad sa seda või ei taha. Aastaid taset nii kõrgel hoida on keeruline, kui mitte võimatu," ütles Johannson, et kuna tegemist on tema autorisaatega, on vastutus hea nime hoidmisel suur.

Roaldi sõnul tundis ta, et tahab astuda sammu tagasi ja muuta fookust. Samas ei sea ta endale mingit piiri, et jätab sotsiaalteemadega igaveseks hüvasti. "Kui sa televisioonis töötad, pead pikema vinnaga ideid välja tulistama ja mina käisin juba aasta alguses inimestega rääkimas, et tahaksin sügishooajast oma fookust natukene muuta," rääkis Johannson.

Johannson kinnitas, et kuigi Kanal 2 on viimasel ajal oma programmis ulatuslikke muudatusi teinud, siis talle keegi õlale ei koputanud ja fakti ette ei pandud. "Ma arvan, et mind on selles suhtes ka võimatu painutada, kui keegi peaks mind väga selgelt nöörist tõmbama hakkama, nagu marionettnukku, siis väga pikka koostööd ei ole," lausus Johannson.

Tema sõnul on igal asjal oma algus ja oma lõpp. "Tähtis on see ära tunnetada, hetkel ma tunnen, et võiks teha pausi ja keskenduda eestlaste ägedatele elusaatustele meie piiri taga. See oli minu initsiatiiv ja keegi mind fakti ette ei pannud," rõhutas Johannson.

Uut saadet valmistab meed juba aktiivselt ette, olles käinud Peruus, Kolumbias ja Ecuadoris, edasi liigub ta võttemeeskonnaga juba Põhja-Ameerikasse. Johannsoni sõnul on uus projekt kõige raskem pereelu silmas pidades. 2017. aastal sündis tema perre esimene laps. "See paneb ohkama, muidugi on peekonna kõrvalt eemalolek nii pikalt keeruline. Müts maha mu naise ees, kes on väga kannatlik ja mõistev. Ega ma ei tea, kui pikalt ta lubab mul seda saadet teha, eks näis. Mul endal motivatsiooni jätkub, aga eks me peame kompromissi ja kuldse kesktee leidma, kuidas olla võimalikult palju perekonna juures ja siis natuke tööd ka teha," lausus Johannson.