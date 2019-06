Segakoori Vox Populi uuel plaadil kõlab Eesti koorimuusika klassika

"Meie uus plaat koosneb lauludest, mis on loodud ajavahemikus 1905-2007. Nende õppimine ja esitamine on olnud lauljatele nii ajalooline kui kultuuriline rännak, iga laul on puudutanud omamoodi ja eriliselt," ütles Vox Populi dirigent Janne Fridolin ning lisab, et juhtumisi on kokku saanud teosed, mis temaatiliselt ehitavad silla üle inimese elukaare. "Laulud viivad teekonnale noorpõlvest elusügise ning mälestusteni."

Noorte Segakoor Vox Populi koosneb keskmiselt 55 lauljast, koori dirigent on Janne Fridolin, hääleseadja Andreas Väljamäe. Plaadi "Ajasillal" helirežissöör on Haar Tammik, kujundaja Indrek Ilves.

Uue albumi "Ajasillal" esitlus toimub 4. juunil kell 19 Tallinnas, Suurgildi hoones (Pikk 16).