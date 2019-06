Galerii: Bon Jovi rokkis Tallinna lauluväljakul

Kontsert toimus maailmaturnee "This House Is Not For Sale" raames. Tegemist on bändi esimese Euroopa tuuriga alates aastast 2013.

Ansambli koosseisu kuuluvad asutajaliikmetest laulja Jon Bon Jovi, klahvpillimängija David Bryan ja trummar Tico Torres, lisaks kaasprodutsent ja laulude kaasautor John Shanks, kauaaegne bassist Hugh McDonald, multiinstrumentalist Everett Bradley ning soolokitarrist Phil X.