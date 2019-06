Tänavatoidufestival ootab tänavu nii kahe- kui ka neljajalgseid toidusõpru

"Festivali eesmärk on endiselt pakkuda uudseid ja üllatavaid maitseid Eestist ja väljaspoolt. Näiteks saab varasemast rohkem nautida Läti ning Aasia rahvusköökide toite. Külastajatele pakuvad meelelahutusprogrammi mitmed artistid, DJ-d ja trummarid. Üllatuslikust pop-up köögist "Kuulus ja kummaline" leiab pliidi taga toimetamas kultuuritegelasi, kes tulevad oma kulinaarseid oskusi näitama. Esimest korda jätkub festivali esimene päev ka õhtuse programmiga, kus astuvad üles nii Reket, The Boondocks, Rainer Ild, Sammalhabe ja paljud teised," ütles festivali peakorraldaja Bianka Soe.

Lapsed ja pered on sel aastal eriliselt oodatud. Põnnidele on loodud eraldi ala, kus mõlemal päeval toimub rohkelt töötubasid ja põnevaid tegevusi. Toidujutte maalt ja merelt pajatab kirjanik Wimberg, toimub võileibade iludusvõistlus, juurikate mandala tegemine ning trummide töötoad. Ajakiri Pere ja Kodu valmistab lastega suure sünnipäevakoogi ja mõnusat suvelimpsi. Kohal on ka toitumisnõustaja. Pisemate peale on mõelnud kõik toitlustajad, kes on menüüsse lisanud midagi just laste maitse-eelistustele mõeldes.

Festivalile on oodatud ka korralikult käituvad koerad, kellele sel aastal luuakse lausa eraldi ala mängimiseks, puhkamiseks, söömiseks-joomiseks.

Tallinna tänavatoidufestival on plastikkõrre-vaba, toitu serveeritakse ainult biolagunevatelt nõudelt ning jooke vaid korduvkasutatavatest topsidest. Korraldatakse mõistlikku jäätmekäitlust, mille osas nõustatakse ka külastajat.