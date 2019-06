Kakumäel avati Lembit Ulfsaki auks nimeline mälestuspink

Perekonna soovil avati mälestuspink tagasihoidlikult Ulfsaki pere ja lähimate sõprade ringis.

Koostöös näitleja perekonna, Kakumäe rahva seltsi ja Haabersti linnaosa valitsusega paigaldati mälestuspink näitleja rannaäärse kodu lähedale Kakumäe poolsaare läänekaldale.

Lembit Ulfsak (4. juuli 1947 – 22. märts 2017) oli Eesti näitleja ja lavastaja, väljaspool Eestit tuntud peamiselt filminäitlejana. Ulfsak töötas peamiselt Noorsooteatris ja Draamateatris, aga ka Tallinnfilmis. Tema tööd näitlejana on tunnustatud mitmete näitlejapreemiatega. Teatritöö kõrval on ta mänginud paljudes filmides, neist rahvusvaheliselt tuntumad on peaosad filmides "Legend Ulenspiegelist" (1976) ja Gruusia-Eesti koostööfilmis "Mandariinid" (2013), mis kandideeris ka parima võõrkeelse filmi Oscarile. 2017. aasta alguses pälvis Lembit Ulfsak riikliku kultuuri elutööpreemia.