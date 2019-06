Elton John protestib Venemaa otsuse vastu tsenseerida geistseene tema eluloofilmist

Kohaliku filmilevitaja teatel tuleb filmi kärpida Venemaa seadustele vastavaks, kirjutab BBC.

Nädala alguses Moskvas eellinastusel käinud ajakirjanike ja kriitikute hinnangul on filmist kaotatud ligikaudu viis minutit.

Briti laulja on koos "Rocketmani" filmitegijatega välja andnud avalduse, mille kohaselt seisavad nad igal juhul igasuguse tsenseerimise vastu. Reedel Twitteris avaldatud teates ütles Elton John, et tsensuur on kurb peegeldus lõhestunud ühiskonnast, kus me siiani elame.

"Rocketman" räägib loo populaarse muusiku teekonnast au ja kuulsuseni. Film sisaldab meestevahelisi suudlus- ja seksistseene ning lõputiitrites on näha fotot 72-aastasest lauljast koos tema abikaasaga.

Mängufilm peaks Venemaal linastuma tuleval neljapäeval.