Pandivere Muusikafestivalil kuuleb Emajõe delta bluusi ja karjala folki

Raamat "Eesti muusika 100 aastat" tutvustab Tartu slaidkitarristi Andres Rootsi kui "Eesti kitarristide hulgas rahvusvaheliselt tuntuimat puhta bluusi mängijat". Rootsi novembrikuine sooloalbum "Breakfast In September" oli talvel nii Suurbritannia kui Prantsusmaa raadiote enimmängitud bluusiplaatide esikümnes ning viis tartlase märtsiks briti ajakirja Blues In Britain kaanele.

Plaadi "Roots Music" eest 2017. aastal kodumaise Kuldse Plaadiga auhinnatud

Rootsi varasematest salvestustest viis on Kanada veebiajakirja Blues

Underground Network kuulutanud aasta parimaks Euroopa bluusialbumiks, mullu valisid Suurbritannia raadio Severn FM kuulajad Tartu muusiku aasta bluusimeheks. Raadioeetris on Andres Rootsi muusika kõlanud viiel mandril ning oma filmides on seda kasutanud näiteks Peeter Simm, Katrin Tegova ja Andres Maimik.



Soome bändi Vetten Runotar looming on Savo ja Karjala piirkonna süvafolklooril

põhinev ja traditsioonilistel pillidel esitatav akustiline folk. Varem Laguz Rune nime kandnud grupi stiil on liikunud lähemale arhailisele muusikale ja kandlele lisaks on instrumentidest lisandunud balalaika. Põhjamaiselt tume atmosfäär ja melanhoolsed meloodiad on nende muusikas tajutavad.

Sissepääs prii. Väljapääs: vaba annetus kontsertite toetuseks