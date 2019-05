Martin Scorsese kauaoodatud linateose valmimine viibib

Martin Scorsese uue linateose "The Irishman" valmimine venib, sest filmimisel kasutatakse kulukat digitehnoloogiat, mis muudab näitlejad aastaid nooremaks.

Bandiidifilmi peaosalised on Robert De Niro, Al Pacino ja Joe Pesci, keda muudetakse tehnoloogia abil aastaid nooremaks. Film pidi linastuma Netflixi keskkonnas sügisel, vahendas Independent.

Scorsese avaldas, et on tulemuse pärast veidi mures. "Me oleme harjunud neid nägema kui vanemaid näitlejaid," põhjendas ta.

Filmi produktsioon algas juba 2016. aastal. Esialgu pidi filmi ära tegema Paramount Pictures, kuid filmi õigused ostis lõpuks voogedastuskeskkond Netflix 105 miljoni dollari eest. Lisaks toetab Netflix filmi tootmist 125 miljoni dollariga.

"The Irishman" on olnud arutelu keskmes, kas voogedastusjaamad peaksid saama õiguse kandideerida näiteks Oscaritele. Filmi peetakse potentsiaalseks järgmise aasta Oscarinominendiks, mistõttu võttis Ameerika filmiakadeemia kevadel vastu otsuse, et Netflix saab jätkata Oscaritele kandideerimist.

Scorsese näitab filmis "The Irishman" maffia käsilase Frank "The Irishman" Sheerani elu läbi aastate. Filmis kehastab Sheeranit De Niro, vaadates oma elule ja maffia palgamõrvariks oldud aastatele tagasi.