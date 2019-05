Katy Perry tähistab suve algust singliga "Never Really Over"

Popstaar Katy Perry avaldas värske muusikavideo "Never Really Over", mis on paljude arvates sissejuhatus tema uuele albumile.

Perry viimane album "Witness" ilmus 2017. aastal ning sellel kõlasid hitid nagu "Chained to the Rhythm", "Bon Appétit" ja "Swish Swish", vahendas EW.

Kuigi Perry pole uut albumit välja kuulutanud, usuvad fännid, et "Never Really Over" näitab uut lehekülge Perry karjääris ning juhatab sisse uue kauamängiva.

"Never Really Over" kirjutamisel osalesid Zedd, Dan Haywood, Leah Haywood, Norra laulja Dagny, Gino Barletta, Michelle Buzz, Jason Gill ja Hayley Warner.

Oma "Witnessi" albumiga tõmbas Perry otsad kokku 2018. aastal, kui avaldas singli "Hey Hey Hey".

Suvele on värskete singlitega lükanud hoo sisse veel mitmed popstaarid, nende hulgas Cardi B, kes avaldas täna loo "Press" ja Miley Cyrus uue singliga "She Is Coming".