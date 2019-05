Victor Crone filmib Tallinnas muusikavideot

Eesti eurolaulja Victor Crone teatas sotsiaalmeedias, et on viimased päevad osalenud muusikavideo võtetel.

Crone avaldas, et muusikavideot filmitakse singlile, mis on valminud koostöös Eesti produtsendi Syn Cole'iga.

Laulu saab kuulda juba keskööl, mil see ilmub Spotifys. Kuna Victor on teemasildina maininud ära ingliskeelse sõna discovery, võib eeldada, et just seda nime hakkab uus singel kandma. Video ilmumist peab veel ootama.

Victor Crone'il on suvel tulemas ka kontserttuur Stig Rästaga, mis saab alguse 17. juulil Tartust. Tuuril tulevad esitusele laulud, mis Victorit ja Stigi ühendavad ja samuti laulud, mis ühendavad mehi loodetavasti tulevikus.